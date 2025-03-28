Огромный успех

OpenAI столкнулась с неожиданно высоким спросом на новую функцию генерации изображений в ChatGPT. По словам генерального директора компании Сэма Альтмана, "графические процессоры плавятся" от наплыва запросов. Это заставило компанию временно ограничить количество запросов на генерацию изображений для всех пользователей, а также отложить запуск генератора изображений для бесплатных пользователей, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление Сэма Альтмана, директора OpenAI.

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Очень приятно видеть, что людям нравятся изображения в ChatGPT, но наши графические процессоры плавятся. Мы собираемся временно ввести некоторые ограничения скорости, пока работаем над тем, чтобы сделать его более эффективным. Надеемся, это не будет долго,

– написал Альтман в своем аккаунте в X.

Он также добавил, что бесплатные пользователи ChatGPT "вскоре" получат возможность генерировать три изображения в день.

Новый инструмент генерации изображений ChatGPT базируется на модели GPT-4o, а не DALL-E. Он позволяет создавать более реалистичные и детализированные картинки, чем в предыдущих версиях, к тому же работает прямо в чат-боте. Кроме того, новая модель лучше справляется с рендерингом текста. Результаты, которые показывает новая модель, просто поражают. Они превосходят буквально все, что вы могли раньше видеть у любой другой компании. Сеть заполонили тысячи мемов и сгенерированных изображений в разных стилях.

OpenAI не называет сроков, когда функция генерации изображений станет доступной для всех пользователей. Сейчас она доступна только для платных учетных записей ChatGPT Plus, Pro и Team.