Microsoft, крупнейший инвестор OpenAI, до сих пор полагалась на большие языковые модели своего партнера и интегрировала ChatGPT в свои продукты. Однако в будущем корпорация не исключает возможности создания собственных мощных AI-систем, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Nikkei Asia.
А тем временем OpenAI обновила свою функцию генерирования изображений, и она впечатляет
В интервью японским журналистам во время визита в Токио, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объяснил, что собственная AI-платформа позволит компании эффективнее оптимизировать свои программы и сервисы для корпоративных клиентов.
Мы будем развивать собственные возможности, чтобы дополнить все, что делаем с OpenAI,
– отметил Наделла.
По его словам, корпорация будет интегрировать собственные AI-решения в программное обеспечение, если это принесет пользу клиентам.
Microsoft расширяет команду для разработки собственных AI-решений
Компания не будет ограничиваться только адаптацией решений OpenAI к собственной инфраструктуре. Microsoft активно расширяет команду, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, и в будущем ее AI-решения могут достичь уровня самых современных разработок OpenAI.
Дальнейшее развитие искусственного интеллекта будет зависеть от реального спроса. Его будущее будет определяться тем, что происходит с глобальным экономическим ростом,
– объяснил Наделла.
Сотрудничество с японскими компаниями усилят
В прошлом году корпорация открыла свой первый исследовательский центр в Японии, сосредоточен на разработке AI для робототехники и автомобильной отрасли. Microsoft стремится углублять сотрудничество с японскими компаниями и разработчиками, используя открытый исходный код.
Наделла отметил, что унифицированные стандарты безопасности в сфере искусственного интеллекта будут способствовать снижению рисков и затрат. Это может сделать развитие AI более стабильным и выгодным для всех участников рынка.