Microsoft, найбільший інвестор OpenAI, досі покладалася на великі мовні моделі свого партнера та інтегрувала ChatGPT у свої продукти. Однак у майбутньому корпорація не виключає можливості створення власних потужних AI-систем, розповідає 24 Канал з посиланням на Nikkei Asia.

А тим часом OpenAI оновила свою функцію генерування зображень, і вона вражає

В інтерв'ю японським журналістам під час візиту до Токіо, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла пояснив, що власна AI-платформа дозволить компанії ефективніше оптимізувати свої програми та сервіси для корпоративних клієнтів.

Ми будемо розвивати власні можливості, щоб доповнити все, що робимо з OpenAI,

– зазначив Наделла.

За його словами, корпорація буде інтегрувати власні AI-рішення в програмне забезпечення, якщо це принесе користь клієнтам.

Microsoft розширює команду для розробки власних AI-рішень

Компанія не обмежуватиметься лише адаптацією рішень OpenAI до власної інфраструктури. Microsoft активно розширює команду, що займається розробкою штучного інтелекту, і в майбутньому її AI-рішення можуть досягти рівня найсучасніших розробок OpenAI.

Подальший розвиток штучного інтелекту буде залежати від реального попиту. Його майбутнє визначатиметься тим, що відбувається з глобальним економічним зростанням,

– пояснив Наделла.

Співпрацю з японськими компаніями посилять

Минулого року корпорація відкрила свій перший дослідницький центр у Японії, зосереджений на розробці AI для робототехніки та автомобільної галузі. Microsoft прагне поглиблювати співпрацю з японськими компаніями та розробниками, використовуючи відкритий вихідний код.

Наделла наголосив, що уніфіковані стандарти безпеки у сфері штучного інтелекту сприятимуть зниженню ризиків та витрат. Це може зробити розвиток AI більш стабільним і вигідним для всіх учасників ринку.

Водночас великі надії на власний штучний інтелект покладає Google. Компанія планує здійснити революцію в розробці ліків за допомогою нової моделі TxGemma. Вона буде доступна у трьох варіантах за кількістю параметрів, а також матиме версії для прогнозування та спілкування, щоб допомогти дослідникам у розробці терапевтичних препаратів.