Google розширює можливості Gemini й додає те, чого ви чекали

Google розширює можливості свого AI-сервісу Gemini і відкриває функцію блокнотів для всіх користувачів. Інструмент, що об’єднує можливості Gemini і NotebookLM, допомагає структурувати дослідження та працювати з файлами в одному місці.

Компанія Google зробила ще один крок у розвитку свого AI-екосистеми, відкривши доступ до функції блокнотів у Gemini для всіх користувачів – як безкоштовних, так і платних. Раніше цей інструмент був доступний лише передплатникам і спочатку працював у вебверсії, але згодом з’явився і в мобільному застосунку. Про це пише Android police.

Що дають блокноти в Gemini і як вони працюють?

Функція блокнотів базується на інтеграції з NotebookLM – іншим AI-продуктом компанії, орієнтованим на аналіз і роботу з джерелами. У квітні Google додала підтримку блокнотів у Gemini, а тепер відкрила її для ширшої аудиторії.

Блокноти в Gemini можна уявити як розумні папки для збереження чатів, документів і файлів. Вони дозволяють об’єднувати всі матеріали, пов’язані з певним проєктом або темою, в одному місці. Це особливо корисно для досліджень – користувач може зберігати діалоги з AI разом із джерелами, створюючи централізований хаб для роботи.

Як пише Yahoo, синхронізація між Gemini і NotebookLM працює в обидва боки. Це означає, що користувач може, наприклад, виконувати основну роботу в Gemini, а потім перейти до NotebookLM для глибшого аналізу матеріалів і обговорень на їх основі.

Водночас між безкоштовною і платною версіями залишаються обмеження. У безкоштовному тарифі можна додати до 50 джерел у кожен блокнот. Для підписників Google AI цей ліміт значно вищий – від 100 до 600 джерел залежно від плану.

Наразі функція ще недоступна в усіх європейських країнах, але компанія обіцяє розширити географію найближчим часом.