Компания Google сделала еще один шаг в развитии своей AI-экосистемы, открыв доступ к функции блокнотов в Gemini для всех пользователей – как бесплатных, так и платных. Ранее этот инструмент был доступен только подписчикам и сначала работал в веб-версии, но впоследствии появился и в мобильном приложении. Об этом пишет Android police.

Что дают блокноты в Gemini и как они работают?

Функция блокнотов базируется на интеграции с NotebookLM – другим AI-продуктом компании, ориентированным на анализ и работу с источниками. В апреле Google добавила поддержку блокнотов в Gemini, а теперь открыла ее для более широкой аудитории.

Блокноты в Gemini можно представить как умные папки для сохранения чатов, документов и файлов. Они позволяют объединять все материалы, связанные с определенным проектом или темой, в одном месте. Это особенно полезно для исследований – пользователь может сохранять диалоги с AI вместе с источниками, создавая централизованный хаб для работы.

Как пишет Yahoo, синхронизация между Gemini и NotebookLM работает в обе стороны. Это означает, что пользователь может, например, выполнять основную работу в Gemini, а затем перейти к NotebookLM для более глубокого анализа материалов и обсуждений на их основе.

В то же время между бесплатной и платной версиями остаются ограничения. В бесплатном тарифе можно добавить до 50 источников в каждый блокнот. Для подписчиков Google AI этот лимит значительно выше – от 100 до 600 источников в зависимости от плана.

Сейчас функция еще недоступна во всех европейских странах, но компания обещает расширить географию в ближайшее время.