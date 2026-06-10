Городской совет Сиэтла единогласно поддержал годовой мораторий на строительство новых центров обработки данных. Решение было принято 9 июня 2026 года, и оно делает Сиэтл крупнейшим городом США, который временно приостановил запуск новых проектов такого типа. Об этом пишет Techradar.

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Почему Сиэтл решил остановить новые проекты дата-центров?

Мораторий не распространяется на объекты, которые уже получили необходимые согласования. Ограничения касаются только новых инициатив, которые еще находятся на стадии планирования или рассмотрения.

Главной причиной такого шага стали опасения относительно стремительного роста энергопотребления, использования водных ресурсов, шумового загрязнения и других экологических последствий, которые сопровождают масштабные дата-центры, необходимые для развития систем искусственного интеллекта.

Общественное недовольство начало быстро расти после того, как стало известно о планах четырех компаний построить до пяти крупных дата-центров в городе и его окрестностях. По предварительным оценкам, суммарное потребление электроэнергии этих объектов могло бы достичь 369 мегаватт. Это примерно треть от общего энергопотребления всего города.

Жители начали массово обращаться в городской совет с беспокойством относительно возможного повышения тарифов на электроэнергию, увеличения объемов электронных отходов, нагрузки на энергосеть и сокращения доступных земельных ресурсов для жилищного строительства.

Особенно много критики вызвал вопрос соотношения пользы и затрат. По мнению части жителей, дата-центры потребляют огромные ресурсы, но создают относительно немного рабочих мест.

Власть хочет подготовить собственные правила

Член городского совета Дебора Хуарес отметила, что решение не является попыткой остановить развитие искусственного интеллекта или запретить деятельность дата-центров. По ее словам, годовая пауза необходима для разработки местных правил и нормативов, которые позволят контролировать будущие проекты и учитывать интересы общества.

Другой член совета, Эдди Лин, заявил, что власти получили обращения от десятков тысяч жителей.

"Жители Сиэтла не должны субсидировать рекордные прибыли крупных корпораций, которые получают выгоду от бума искусственного интеллекта", – отметил чиновник.

Давление на индустрию ИИ растет по всей стране

Сиэтл не единственный регион в США, где власти начинают пересматривать отношение к крупным дата-центрам. В последнее время все больше штатов и городов обсуждают ограничения для новых объектов из-за их влияния на энергетическую инфраструктуру и природные ресурсы.

Ранее отдельные муниципалитеты уже вводили временные или постоянные запреты на строительство дата-центров, а в некоторых штатах продолжаются дискуссии о возможных ограничениях для особо крупных комплексов.

Причина очевидна: современные модели искусственного интеллекта требуют все больше вычислительных мощностей, а значит и новых серверных комплексов. Вместе с этим растет нагрузка на электросети и системы охлаждения.

Символическое решение для технологической столицы

Особое значение ситуации добавляет тот факт, что Сиэтл является домом для двух крупнейших технологических компаний мира – Amazon и Microsoft.

Именно эти корпорации владеют крупнейшими облачными платформами в мире и являются одними из главных двигателей развития искусственного интеллекта. Поэтому решение города стало своеобразным сигналом для всей отрасли: местные общины все внимательнее оценивают не только преимущества технологического прогресса, но и его реальную стоимость для жителей. В течение следующего года власти Сиэтла должны определить, при каких условиях новые дата-центры смогут появляться в городе без чрезмерной нагрузки на инфраструктуру и окружающую среду.