Google меняет правила игры на рынке искусственного интеллекта

Компания Google сделала неожиданный ход, существенно снизив порог входа в свои премиальные инструменты искусственного интеллекта. Отныне базовый план Google AI Plus стал значительно привлекательнее для широкого круга пользователей, сочетая низкую цену и расширенные технические возможности, пишет издание PhoneArena.

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Стоимость подписки Google AI Plus опустилась с 7,99 доллара до 4,99 доллара в месяц, что составляет почти 40% экономии. Во времена, когда цифровые сервисы обычно только дорожают, такой шаг выглядит как агрессивная попытка Google привлечь новых подписчиков.

Кроме ценового бонуса, компания вдвое увеличила объем облачного хранилища – вместо 200 гигабайт пользователи теперь получают 400 гигабайт для хранения фотографий и документов.

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Мы обновляем цену нашего плана Google AI Plus до 4,99 доллара или местного эквивалента (по сравнению с 7,99 доллара) и удваиваем объем хранилища с 200 до 400 гигабайт,

– прокомментировал руководитель продукта подписок Gemini AI Викас Кансал.

Что получают подписчики за новую цену?

Несмотря на доступную стоимость, Google AI Plus предлагает мощный набор инструментов:

Прежде всего, пользователи имеют доступ к модели Gemini 3.1 Pro. Это тот же интеллектуальный движок, который используют в значительно более дорогих тарифных планах компании, хотя и с определенными ограничениями по интенсивности использования. Важным преимуществом является контекстное окно на 128 000 токенов. Это позволяет загружать для анализа объемные файлы в формате PDF, длинные статьи или большие блоки программного кода для быстрого создания резюме или поиска ответов в тексте.

Любители визуального контента также не остались в стороне. Подписка позволяет создавать до 50 изображений в разрешении 4K ежедневно с помощью модели Nano Banana Pro.

Кроме того, разработчики открыли функцию генерации видео через систему Veo 3.1 Fast.

Все эти возможности тесно интегрировали в экосистему Google Workspace, поэтому умный помощник будет помогать непосредственно в Gmail, Документах, Таблицах и Календаре.

Для тех, кто занимается исследованиями, пакет включает улучшенную версию ассистента NotebookLM Enhanced. Как отмечает издание 9to5Google, пользователи также получают доступ к функциям Daily brief, Omni Flash для создания видео и расширенные лимиты в AI Studio.

Какие цены в Украине?

В Украине вы можете оформить:

Google AI Plus за 225 гривен, но первые три месяца предлагают за 55 гривен, что является невероятно привлекательным предложением.

Google AI Pro стоит 910 гривен, но со скидкой на первые три месяца цена составляет 230 гривен.

Google AI Ultra стоит 4600 гривен и не предлагает скидок.

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Стратегический контекст и конкуренция

Такое решение Google не является случайным. Компания недавно объявила о намерении инвестировать 80 миллиардов долларов в расширение своей инфраструктуры для искусственного интеллекта. Снижение цены – это прямой путь к окупаемости этих огромных затрат через увеличение количества платных пользователей. Сейчас модели Google имеют более 750 миллионов активных пользователей в месяц, но большинство из них до сих пор пользуется бесплатными версиями.

Интересно, что новость о снижении цены появилась именно тогда, когда Apple представила свои обновления в рамках iOS 27 и системы Apple Intelligence. Google фактически пытается перехватить внимание аудитории, предлагая конкретную выгоду уже сейчас. Пока Apple только определяет будущие изменения, поисковый гигант делает свой лучший базовый план значительно доступнее.

Обновление хранилища внедрят в течение следующих нескольких дней. Новая цена начнет действовать со следующим обновлением вашего плана,

– добавил Викас Кансал.

Другие премиальные планы Google остались без изменений: AI Pro стоит 19,99 доллара в месяц и предлагает 5 терабайт хранилища, а самый мощный AI Ultra – 99,99 доллара. Однако для большинства повседневных задач обновленный AI Plus за 4,99 доллара выглядит как наиболее сбалансированное решение на рынке.

Хотя пользователи иногда жалуются на лимиты использования в базовом пакете, удвоение объема памяти до 400 гигабайт делает это предложение конкурентоспособным даже как обычное облачное хранилище, к которому бонусом добавляют передовые нейросети.