Google відкриє перший у світі музей штучного інтелекту під назвою Dataland

У самому серці Лос-Анджелеса готується до відкриття унікальний простір, де цифрові дані перетворюються на живі емоції та фізичні відчуття. Це місце обіцяє стерти межу між технологіями та природою, занурюючи відвідувачів у світ, створений уявою алгоритмів.

Як технології перетворюють дані на емоції

Технологічний гігант Google оголосив про відкриття Dataland – першого у світі музею мистецтв, повністю присвяченого штучному інтелекту. Заклад офіційно розпочне роботу 20 червня 2026 року в Лос-Анджелесі. Музей розташований у відомому комплексі The Grand LA, який спроектував архітектор Френк Гері, і займає площу понад 2322 квадратні метри. Цей проєкт став результатом багаторічної співпраці Google із відомим медіа-митцем Рефіком Анадолом, який працює з технологіями компанії ще з 2016 року, пише видання Tech Xplore.

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Дебютна виставка отримала назву "Machine Dreams: Rainforest". Вона пропонує відвідувачам зануритися в атмосферу тропічних лісів Амазонії, відтворену за допомогою 1,5 мільярда пікселів і потужних нейромереж.

Проте Dataland – це не просто екран із гарними картинками. Це складна екосистема, де візуальні образи поєднуються з багатоканальним звуком, алгоритмічно створеними ароматами та динамічною реакцією на присутність людини.

Весь контент генерують моделі Gemini у реальному часі за допомогою хмарної інфраструктури Google Cloud, що дозволяє системі миттєво змінювати навколишній простір.



Всередині музею Dataland / Фото Google

Замість пасивного споглядання гості музею стають частиною творчого процесу. Кожен відвідувач отримує спеціальний пристрій медичного класу, схожий на годинник, який відстежує серцебиття та температуру шкіри. Настінні сенсори фіксують переміщення людей у залі. Усі ці біометричні дані стають "паливом" для штучного інтелекту, який "коригує" візуальний ряд і звуки відповідно до емоційного стану публіки. Ба більше, гості носять із собою портативні дифузори, які розпилюють запахи вологої землі й тропічної рослинності, створюючи повний ефект присутності.

Воно постійно рухається, тому що збирає дані. Щойно воно будує одну структуру, це також впливає на загальну оповідь,

– прокоментувала співзасновниця проєкту Ефсун Еркіліч.

За словами творців, штучний інтелект у цьому контексті діє поетично, а не лише науково, намагаючись відтворити реальність із мільярдів точок даних. Система функціонує подібно до людського мозку, що бачить сни.

Наприкінці подорожі відвідувачі навіть можуть скуштувати шоколад, смак якого розробила нейромережа, або отримати унікальні футболки та картини, створені на основі їхньої індивідуальної взаємодії з моделлю.



Всередині музею Dataland / Фото Google

Відкриття такого закладу відбувається на тлі тривалих дискусій про те, чи можна вважати творчість алгоритмів справжнім мистецтвом. Скептики стверджують, що відсутність людських зусиль знецінює результат, тоді як прихильники порівнюють появу нейромереж із винаходом фотокамери, яка свого часу також викликала спротив.

Google прагне підкреслити роль ШІ як інструменту для розширення людських можливостей. У межах проєкту компанія також фінансує програму резиденції для художників, надаючи чотирьом обраним митцям гранти у розмірі 25 000 доларів кожен.

Крім грошової підтримки, вони отримають менторство від Refik Anadol Studio та доступ до передових інструментів машинного навчання, а їхні роботи згодом продемонструють у залах Dataland.



Всередині музею Dataland / Фото Google

Попри складність технологій, автори проєкту наголошують на ефемерності цього досвіду. Щойно відвідувач залишає залу, система "забуває" його, що, за словами Рефіка Анадола, відомого медіа-митця, є частиною краси цього цифрового сну.