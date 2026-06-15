Чому моделі Mythos 5 та Fable 5 опинилися під забороною?

Лише кілька днів тому світ побачив нові флагманські моделі від Anthropic – Mythos 5 та Fable 5, але вже в ніч на суботу компанія повністю припинила доступ до них для всіх користувачів. Причиною стала директива Міністерства торгівлі США, яку розробники отримали ввечері в п'ятницю. Цей документ накладає на нові моделі жорсткий експортний контроль, фактично забороняючи їхнє використання за межами Сполучених Штатів, нагадує 24 Канал. Згідно з наказом, це потрібно було зробити лише для іноземних громадян (нерезидентів США), проте через технічну неможливість розділити користувачів у реальному часі компанія Anthropic була змушена повністю вимкнути ці моделі взагалі для всіх.

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Згідно зі звітом видання Axios, який цитують журналісти, адміністрація президента США серйозно занепокоєна повідомленнями про так званий "джейлбрейк" (злам обмежень) нових систем. Ці вразливості дозволяють користувачам обходити вбудовані фільтри безпеки, які повинні блокувати запити, пов'язані з кібербезпекою, хімією та біологією.

У Білому домі вважають, що такий інструментарій у руках зловмисників становить пряму загрозу національній безпеці, тому роботу моделей призупинили, щоб дати час спецслужбам "загартувати" захисні механізми.

Ми виконуємо юридичну директиву уряду та закриваємо доступ до Fable 5 і Mythos 5 для всіх користувачів,

– прокоментували в Anthropic.

Компанія офіційно вибачилася перед клієнтами за збій, який назвали "непорозумінням", і пообіцяла надати більше деталей протягом доби. Проте керівництво Anthropic не приховує свого скептицизму щодо претензій влади.

Вони зазначають, що уряд надав лише усні свідчення про потенційну вразливість, яка стосується аналізу специфічного програмного коду для пошуку багів у програмному забезпеченні.

За словами розробників, подібні можливості мають і інші публічні моделі, наприклад, GPT-5.5, а виявлені недоліки є незначними та досить простими.

Ми не згодні з тим, що виявлення вузького потенційного зламу має бути причиною для відкликання комерційної моделі, розгорнутої для сотень мільйонів людей,

– додали в компанії Anthropic.

Представники фірми попередили, що якщо такі суворі стандарти почнуть застосовувати до всієї галузі, це може фактично зупинити розгортання будь-яких нових передових моделей штучного інтелекту.

Але головна причина, ймовірно, інша

Попри те, що офіційні особи зосереджуються на технічних аспектах зламу, існує й інша версія подій. Видання Semafor, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що рішення Білого дому щодо експортних обмежень насправді продиктували побоювання, що до моделі Mythos отримала доступ група, пов'язана з Китаєм.

Офіційно Білий дім цю інформацію не підтверджує, а радник президента Девід Сакс у своїх публічних заявах взагалі не згадував КНР, акцентуючи увагу лише на проблемах із безпекою коду.

Проте ризики залишаються високими. Якщо китайський уряд дійсно отримав доступ до Mythos 5 або Fable 5, це відкриває шлях до зворотного інжинірингу технології. Експерти пояснюють, що це можна зробити за допомогою методу дистиляції: коли "учнівську" модель ШІ навчають на відповідях просунутішої моделі, щоб скопіювати її складну поведінку.

Цікаво, що представники Anthropic у коментарі для Semafor зазначили, що під час обговорень з урядом тема Китаю взагалі не піднімалася. Водночас компанія вже мала досвід прикрих інцидентів: раніше група в Discord мала доступ до Mythos протягом двох тижнів, перш ніж розробники виявили витік і закрили прогалину. Тоді в Anthropic визнали, що модель занадто потужна і небезпечна для вільного публічного доступу.

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Ситуація розгортається на тлі нещодавнього указу президента Трампа, який закликає творців штучного інтелекту добровільно проходити державне тестування на безпеку, пише Ars Technica. Попри суперечки всередині адміністрації щодо доцільності таких кроків, випадок з Anthropic показує, що держава готова діяти радикально, коли йдеться про контроль над технологіями, які можуть вплинути на обороноздатність країни.

Наразі очікується, що процес "загартовування" захисту може тривати кілька тижнів, після чого обмеження можуть переглянути.