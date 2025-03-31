Google робить найновішу модель Gemini 25 Pro безкоштовною для всіх

Лише кілька днів минуло з моменту релізу нової версії Gemini, як Google уже оголошує, що вона відкривається для всіх користувачів, включно з тими, хто не платить за підписку Advanced. Ця експериментальна модель є останньою і найдосконалішою технологією штучного інтелекту від Google на сьогодні.

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Gemini 2.5 Pro був уперше представлений Google на початку минулого тижня як "найрозумніша модель штучного інтелекту" компанії. Вона володіє додатковими можливостями складного мислення порівняно з попередніми версіями. Оновлена модель підтримує низку нових функцій, включаючи роботу з додатками, завантаження цілих папок із кодом та інтеграцію з інструментом для спільної роботи Canvas, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Google.

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Доступ до Gemini 2.5 Pro спочатку був обмежений користувачами Gemini Advanced, які сплачують щомісячну передплату в розмірі 20 доларів. Тепер Google відкрив експериментальну версію для всіх користувачів Gemini, що, за словами компанії, має на меті "якнайшвидше передати найінтелектуальнішу модель в руки більшої кількості людей".

Не виключено, що компанія таким чином намагається повторити успіх DeepSeek, яка випустила свій ШІ, результати котрого перевершили ChatGPT й миттєво залучили величезну кількість користувачів. Оголосивши про чудові результати своїх тестів, компанія може розраховувати наростити аудиторію.

Нова модель Gemini 2.5 Pro вже доступна на сайті Gemini, а найближчими днями вона з'явиться у мобільних додатках для Android та iOS. Нещодавні оновлення додатків також покращили користувацький досвід, полегшивши вибір та запам'ятовування моделі Gemini, яку ви використовуєте. Google зазначає, що також працює над подальшим покращенням можливостей кодування.

Gemini 2.5 Pro має контекстне вікно на 1 мільйон токенів, що дозволяє обробляти великі масиви даних і зберігати минулий контекст під час тривалих розмов в одному чаті. У майбутньому планується розширити це вікно до 2 мільйонів токенів.