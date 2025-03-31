Уже можно пользоваться

Gemini 2.5 Pro был впервые представлен Google в начале прошлой недели как "самая умная модель искусственного интеллекта" компании. Она обладает дополнительными возможностями сложного мышления по сравнению с предыдущими версиями. Обновленная модель поддерживает ряд новых функций, включая работу с приложениями, загрузки целых папок с кодом и интеграцию с инструментом для совместной работы Canvas, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Google.

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Доступ к Gemini 2.5 Pro сначала был ограничен пользователями Gemini Advanced, которые платят ежемесячную подписку в размере 20 долларов. Теперь Google открыл экспериментальную версию для всех пользователей Gemini, что, по словам компании, имеет целью "как можно быстрее передать интеллектуальную модель в руки большего количества людей".

Не исключено, что компания таким образом пытается повторить успех DeepSeek, которая выпустила свой ИИ, результаты которого превзошли ChatGPT и мгновенно привлекли огромное количество пользователей. Объявив о превосходных результатах своих тестов, компания может рассчитывать нарастить аудиторию.

Новая модель Gemini 2.5 Pro уже доступна на сайте Gemini, а в ближайшие дни она появится в мобильных приложениях для Android и iOS. Недавние обновления приложений также улучшили пользовательский опыт, облегчив выбор и запоминание модели Gemini, которую вы используете. Google отмечает, что также работает над дальнейшим улучшением возможностей кодирования.

Gemini 2.5 Pro имеет контекстное окно на 1 миллион токенов, что позволяет обрабатывать большие массивы данных и сохранять прошлый контекст во время длительных разговоров в одном чате. В будущем планируется расширить это окно до 2 миллионов токенов.