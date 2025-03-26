Gemini 2.5 Pro Experimental уже доступна на платформе для разработчиков Google AI Studio, а также в приложении Gemini для подписчиков тарифного плана Gemini Advanced стоимостью 20 долларов в месяц. В будущем, как заявляет Google, все новые модели ИИ будут иметь встроенные возможности рассуждения, сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Google.

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Лучший из лучших

С тех пор как в сентябре 2024 года OpenAI запустила первую модель мышления ИИ o1, технологическая индустрия соревновалась, чтобы сравниться или превзойти возможности этой модели в своих разработках. Сегодня Anthropic, DeepSeek, Google и xAI имеют модели рассуждений, которые используют дополнительную вычислительную мощность и время для проверки фактов и рассуждений над проблемами перед тем, как предоставить ответ.

Методы рассуждений помогли моделям ИИ достичь новых высот в решении математических и кодировочных задач. Многие в мире технологий считают, что модели рассуждений станут ключевым компонентом ИИ-агентов – автономных систем, способных выполнять задачи практически без вмешательства человека. Однако эти модели также и более дорогие.

Google и раньше экспериментировал с моделями рассуждений ИИ, выпустив в декабре "мыслящую" версию Gemini. Но Gemini 2.5 – это самая серьезная попытка компании превзойти модели OpenAI серии "o".

Разработчики утверждают, что Gemini 2.5 Pro превосходит предыдущие передовые модели ИИ, а также некоторые из ведущих конкурирующих моделей ИИ по нескольким показателям. В частности, компания говорит, что разработала Gemini 2.5 для создания визуально привлекательных веб-приложений и приложений с агентным кодированием.

Gemini 2.5 – это модель мышления, разработанная для решения все более сложных задач. Наша первая модель 2.5, Gemini 2.5 Pro Experimental, опережает общепринятые бенчмарки со значительным отрывом и демонстрирует сильные рассуждения и возможности кода,

– говорится в заявлении компании.

В тесте Aider Polyglot, который измеряет возможности редактирования кода, Gemini 2.5 Pro набрал 68,6%, опередив лучшие модели искусственного интеллекта от OpenAI, Anthropic и китайской лаборатории DeepSeek.

В другом тесте, измеряющем способности разработчиков программного обеспечения, SWE-bench Verified, Gemini 2.5 Pro набрал 63,8%, опередив o3-mini от OpenAI и R1 от DeepSeek, но отстает от Claude 3.7 Sonnet компании Anthropic, который набрал 70,3%.

На так называемом "последнем экзамене человечества", мультимодальном тесте, состоящем из тысяч различных вопросов по математике, гуманитарным и естественным наукам, Gemini 2.5 Pro набрал 18,8%, что является лучшим результатом, чем у большинства конкурирующих флагманских моделей.



Результаты тестов / Фото Google

Gemini 2.5 Pro Experimental также лидирует в математических тестах и тестах генерации кода AIME 2025 и LiveCodeBench v5. Компания утверждает, что 2.5 представляет собой "большой скачок" в производительности кодирования по сравнению с предыдущей версией.



Сравнение различных моделей от разных разработчиков / Фото Google

Стоит отметить, что 25 марта DeepSeek также выпустил новую версию своей модели под названием V3. Неизвестно, как она сравнивается с Gemini 2.5, поскольку Google тестировал свою технологию на другой модели DeepSeek R1.

Модель Google воспринимает запросы с помощью текста, аудио, видео и изображений, но выдает результат только текстом. Ее знания обрываются в январе 2025 года.

Google заявляет, что Gemini 2.5 Pro поставляется с контекстным окном на 1 миллион токенов, что означает, что ИИ-модель может воспринимать примерно 750 000 слов за один проход. Это больше, чем вся серия книг "Властелин колец". Вскоре Gemini 2.5 Pro будет поддерживать вдвое большую длину входных данных – 2 миллиона токенов.

Google не опубликовал цены на API для Gemini 2.5 Pro. Компания говорит, что предоставит больше информации в ближайшие недели.