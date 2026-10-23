Трамп хоче перейменувати Атлантичний океан, але Google пручається

Президент США Дональд Трамп розповів, що просив Google перейменувати Атлантичний океан на картах. Компанія, за його словами, відмовила, тому він вирішив "ймовірно, пропустити" цю ідею.

Американський океан

За словами Трампа, він зателефонував гендиректору Google Сундару Пічаї й запитав, чи зможе компанія "впоратися" з перейменуванням. Він каже, що "серйозно розглядав" зміну назви Атлантичного океану й зателефонував у Google Maps, які "чудово впоралися з озером", пише The Guardian.

Мені подобаються лише два океани: Атлантичний і Тихий. Я не збираюся пов’язувати ані "Трампа", ані "Америку" з жодним іншим океаном, окрім цих двох. Тож ми серйозно розглянули Атлантичний океан, і я зателефонував до Google Maps, які чудово впоралися з озером… Вони досі тремтять від Затоки. Я сказав: "Сундар, я думаю про Атлантичний океан",

– заявив Трамп під час мітингу в Південній Кароліні.

Варто нагадати, що це не перша спроба Трампа змінити географічні назви:

Він підписав указ, який перейменовує Мексиканську затоку на "Затоку Америки".

Пізніше, на тлі торговельного конфлікту між США та Канадою, президент оголосив про перейменування озера Онтаріо на "Озеро Америка". Для цього він теж підписав указ, який зобов'язує федеральні відомства США вживати нову назву.

Ці зміни потрапили в Інформаційну систему географічних назв США (GNIS), офіційне державне джерело таких даних. Google пояснював, що оновлює Google Maps відповідно до змін в офіційних урядових джерелах, а для США таким джерелом є GNIS. Для інших країн назви лишилися колишніми.

Крім того, Трамп раніше натякав на ще одне перейменування. Минулого місяця, на тлі війни США з Іраном, він написав у Truth Social, що, можливо, варто змінити назву Ормузької протоки на "Протоку Трампа". За його словами, вона, як і сама Америка, стала б "гарячішою, ніж будь-коли".

Трамп переказав і відповідь Пічаї на його ідею:

Ні, ні, ні. Цього разу я цього не зроблю… Океани – це інше, сер. Вони охоплюють багато країн. Будь ласка, не просіть нас про це,

– процитував Трамп, переказуючи слова гендиректора Google Сундара Пічаї.

Після цього, за словами Трампа, він вирішив залишити все як є. "Тож я, ймовірно, пропущу [цю ідею]. Мені варто відмовитися? Думаю, хай залишається Атлантичний океан", – сказав він.