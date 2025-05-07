Google випадково злив оновлення дизайну Android Material 3 Expressive

Перед конференцією Google I/O 2025 компанія випадково опублікувала важливу інформацію про Material 3 Expressive – нове покоління дизайну Android. Цей стиль став результатом масштабних досліджень і повинен змінити підхід до оформлення додатків, зробивши їх сміливішими, зручнішими та емоційно виразнішими. Хоча, чесно кажучи, багато в чому ці інтерфейси схожі на те, що ми вже маємо.

Яким буде майбутній інтерфейс Android

Витік стався через публікацію в офіційному блозі, а саме на сайті майбутньої конференції для розробників Google I/O 2025, яка відбудеться наприкінці травня. Хоча допис швидко видалили, деякі користувачі встигли його зберегти, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5google. Він також залишився у Wayback Machine, інтернет-архіві, який зберігає копії сайтів такими, якими вони були у певні моменти часу.

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Material 3 Expressive – це найбільш досліджене оновлення системи дизайну Google за весь час. Ідея нового стилю виникла у 2022 році, коли команда Material Design поставила собі питання: чому сучасні додатки здаються схожими й позбавленими емоцій? Це стало поштовхом до розробки сміливішого, емоційнішого підходу до дизайну.

За три роки Google провів 46 окремих досліджень, залучивши понад 18 000 учасників з усього світу. У цих дослідженнях компанія аналізувала погляд користувачів, вивчала емоційну реакцію на різні інтерфейси, проводила опитування, фокус-групи та юзабіліті-тести. Усе це дозволило створити нову систему дизайну, яка, за твердженням Google, поєднує красу, зручність і глибоку емоційну взаємодію.



Деякі елементи нового дизайну / Фото Google

Основний акцент Expressive – це юзабіліті: інтерфейс допомагає користувачам швидше ідентифікувати ключові дії на екрані та легше орієнтуватися. Наприклад, у Gmail новий дизайн виводить кнопку "Надіслати" ближче до клавіатури, роблячи її більш помітною завдяки кольору та розміру. У результаті, згідно з тестами, користувачі знаходять потрібні елементи вчетверо швидше, ніж у попередньому дизайні Material 3.



Порівняння старого і нового варіанту дизайну / Фото Google

Окрім того, Material 3 Expressive продемонстрував значні покращення у доступності. Користувачі старше 45 років працювали з новим інтерфейсом так само ефективно, як і молодші, завдяки більшому розміру елементів, покращеному контрасту й оптимізації візуального сприйняття.

Дизайнери Google підкреслюють, що нова система повинна стимулювати відхід від "чистого і нудного" стилю. Expressive базується на таких фундаментальних елементах, як форма, колір, розмір, рух і візуальна стриманість. У концепт-дизайнах, створених на основі цієї мови, вже можна побачити приклади оновлених додатків – пошта, годинник, голосове введення, платежі та інше. Зокрема, з'явився новий компонент – "плаваюча панель інструментів" у формі таблетки, яка не займає всю ширину екрана, надаючи більше повітря й акценту.



Порівняння старого і нового варіанту дизайну / Фото Google

Результати досліджень Google вказують і на зміну сприйняття бренду^

Використання Material 3 Expressive призвело до того, що тестові групи на 32% частіше відчували, що користуються "крутим" продуктом.

На 34% підвищилося відчуття сучасності.

Ще на 30% збільшилося відчуття новизни, сміливості й "бунтарства" дизайну.

Тобто, дизайн не лише функціональний, а й формує емоційний зв’язок між користувачем і продуктом.

Щоб допомогти розробникам швидше інтегрувати нову мову дизайну, Google готує оновлений Material 3 Design Kit для Figma, який дозволить експериментувати з компонентами Expressive уже найближчим часом. Очікується, що про новинку офіційно оголосять на Google I/O 2025, де компанія також покаже оновлення Android та новини щодо Gemini AI.