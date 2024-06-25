Google анонсував нові функції Gemini для учнів, студентів та викладачів

На освітній конференції ISTE 2024 компанія Google анонсувала ряд функцій, серед яких і нові можливості Gemini. Вони будуть доступні учням у понад 100 країнах світу, які використовують облікові записи Workspace for Education.

Що це буде

Зазначається, що Gemini буде перш за все інтегровано в Google Classroom у вигляді окремих функцій. Однією з них стане допомога вчителям у плануванні уроків і контенту, а також можливість призначати контент на основі індивідуальних потреб і формувати запитання, запропоновані штучним інтелектом на основі певних параметрів, в тому числі й питання по тому чи іншому контенту, який переглянула дитина.

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У найближчі місяці учні підліткового віку також зможуть спілкуватися в чаті з Gemini, використовуючи свої шкільні акаунти. За замовчуванням чат-бот буде вимкнений, але його можна буде викликати в будь-який момент за допомогою шкільного адміністратора.

Функція Read Along, яка була запущена ще у 2022 році у вигляді окремого сайту з функцією розпізнавання мовлення, отримує покращення за допомогою ШІ й допоможе молодшим школярам практикувати навички читання з підтримкою в реальному часі. Викладачі можуть призначати завдання з читання для окремих учнів на основі різних показників, у тому числі рівня знань або фонетичних навичок. У базі можна буде знайти понад 800 книг для практики читання. Викладачі також можуть переглядати інформацію про точність, швидкість і розуміння читання.

Майбутні функції штучного інтелекту також дозволять учителям "створювати персоналізовані історії, пристосовані до конкретних потреб учнів". Поки що немає конкретики щодо цієї функції, але, ймовірно, вона дозволить попросити ШІ створити новий текст для читання, який відповідатиме можливостям дитини – рівню складності, розміру, включатиме використання певних слів чи мовних правил та інше.

Read Along в Google Classroom буде доступна в усьому світі спочатку англійською мовою, а згодом з'являться й інші мови.

Google Vids – додаток для створення відео на основі штучного інтелекту – також буде доступний у рамках Google Workspace для Education Plus, але зазначається, що він не матиме функцій ШІ. Причини не пояснюють, як і те, якою може бути користь з ШІ-сервісу без ШІ. Імовірно, компанія залишить лише функції ручного редагування роликів для створення записів уроків, наприклад.

Навчальна програма Be Internet Awesome. Google у партнерстві з експертами розробив новий посібник з медіаграмотності, щоб допомогти вчителям навчити учнів навичок, необхідних для безпечної та відповідальної навігації в інтернеті у світі, де панує штучний інтелект.

Google зазначає, що Gemini буде безплатним для підлітків, а всі їхні діалоги та взаємодії з ШІ не будуть використані для подальшого навчання штучного інтелекту.