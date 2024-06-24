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Оновлений чат-бот Claude 3.5 Sonnet перевершує не лише свою попередню версію Claude 3 Sonnet, а й найпотужнішу версію моделі Anthropic Claude 3 Opus, працюючи вдвічі швидше за неї. Користувачі Claude (в тому числі на безкоштовних акаунтах) можуть випробувати новинку вже сьогодні.

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Sonnet називають найбільш збалансованою моделлю Anthropic, але це лише одна з трьох версій у сімействі. Поряд із нею очікуються Claude 3.5 Haiku (найшвидша версія, але не така потужна) і Claude 3.5 Opus (найпотужніша, але дещо повільніша). Обидні з'являться пізніше цього року.



Порівняння моделей Claude показує, що Sonnet обігнала Opus у швидкості, але не за кількістю навчальних даних / Фото Anthropic

Оновлення Sonnet вийшло лише через кілька місяців після появи сімейства Claude 3, демонструючи, з якою шаленою швидкістю компанії, що займаються розробкою ШІ, працюють над створенням своїх найновіших і найпотужніших розробок. Anthropic стверджує, що Claude 3.5 Sonnet – це крок уперед у розумінні нюансів, гумору та складних підказок, і він може писати більш природним тоном.

Бенчмарки (тести, які оцінюють ту чи іншу програму чи пристрій) показують, що нова модель б'є галузеві рекорди в міркуваннях на рівні аспірантури, знаннях на рівні бакалаврату та майстерності кодування. Вона перевершує GPT-4o від OpenAI у багатьох тестах, опублікованих Anthropic. Однак останні моделі Claude, ChatGPT, Gemini і Llama мають тенденцію набирати в більшості тестів лише кілька відсоткових пунктів одна від одної, що підкреслює жорстку конкуренцію.



Результати тестування Claude, ChatGPT, Gemini і Llama / Фото Anthropic

Компанія стверджує, що Claude 3.5 Sonnet також краще інтерпретує візуальне введення, ніж Claude 3.0 Opus.

Нова модель може "точно розшифровувати текст з недосконалих зображень", що, як сподіваються розробники, привабить клієнтів у сфері роздрібної торгівлі, логістики та фінансових послуг, які потребують даних з діаграм, графіків та інших візуальних підказок.

Оновлення також принесло нову робочу область, яку компанія називає Artifacts. Коли ви просите чат-бота генерувати контент, наприклад, код, текстові документи або вебдизайн, праворуч від чату з'являється спеціальне вікно. Ви можете попросити внести зміни у те, що вже бачите, і ШІ оновить вікно "Артефакти" останніми результатами своєї роботи.

Новий вигляд Claude: відео

Компанія розглядає Artifacts як перший крок до того, щоб зробити Claude простором для ширшої командної співпраці.

У найближчому майбутньому команди – а з часом і цілі організації – зможуть безпечно централізувати свої знання, документи та поточну роботу в одному спільному просторі, а Claude слугуватиме товаришем по команді на вимогу,

– йдеться у пресрелізі компанії.

Claude 3.5 Sonnet вже доступний для всіх, хто має обліковий запис, на сайті компанії, а також у додатку Claude для iOS.