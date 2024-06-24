Детали
Обновленный чат-бот Claude 3.5 Sonnet превосходит не только свою предыдущую версию Claude 3 Sonnet, но и самую мощную версию модели Anthropic Claude 3 Opus, работая вдвое быстрее нее. Пользователи Claude (в том числе на бесплатных аккаунтах) могут испытать новинку уже сегодня.
Смотрите также Эдвард Сноуден обвинил разработчиков ChatGPT в предательстве человечества и просит не верить чат-боту
Sonnet называют наиболее сбалансированной моделью Anthropic, но это лишь одна из трех версий в семействе. Наряду с ней ожидаются Claude 3.5 Haiku (самая быстрая версия, но не такая мощная) и Claude 3.5 Opus (самая мощная, но несколько медленнее). Оба появятся позже в этом году.
Сравнение моделей Claude показывает, что Sonnet обогнала Opus в скорости, но не по количеству учебных данных / Фото Anthropic
Обновление Sonnet вышло лишь через несколько месяцев после появления семейства Claude 3, демонстрируя, с какой бешеной скоростью компании, занимающиеся разработкой ИИ, работают над созданием своих новейших и мощных разработок. Anthropic утверждает, что Claude 3.5 Sonnet – это шаг вперед в понимании нюансов, юмора и сложных подсказок, и он может писать более естественным тоном.
Бенчмарки (тесты, которые оценивают ту или иную программу или устройство) показывают, что новая модель бьет отраслевые рекорды в рассуждениях на уровне аспирантуры, знаниях на уровне бакалавриата и мастерстве кодирования. Она превосходит GPT-4o от OpenAI во многих тестах, опубликованных Anthropic. Однако последние модели Claude, ChatGPT, Gemini и Llama имеют тенденцию набирать в большинстве тестов лишь несколько процентных пунктов друг от друга, что подчеркивает жесткую конкуренцию.
Результаты тестирования Claude, ChatGPT, Gemini и Llama / Фото Anthropic
- Компания утверждает, что Claude 3.5 Sonnet также лучше интерпретирует визуальный ввод, чем Claude 3.0 Opus.
- Новая модель может "точно расшифровывать текст из несовершенных изображений", что, как надеются разработчики, привлечет клиентов в сфере розничной торговли, логистики и финансовых услуг, которые нуждаются в данных из диаграмм, графиков и других визуальных подсказок.
- Обновление также принесло новую рабочую область, которую компания называет Artifacts. Когда вы просите чат-бота генерировать контент, например, код, текстовые документы или веб-дизайн, справа от чата появляется специальное окно. Вы можете попросить внести изменения в то, что уже видите, и ИИ обновит окно "Артефакты" последними результатами своей работы.
Новый вид Claude: видео
Компания рассматривает Artifacts как первый шаг к тому, чтобы сделать Claude пространством для более широкого командного сотрудничества.
В ближайшем будущем команды – а со временем и целые организации – смогут безопасно централизовать свои знания, документы и текущую работу в одном общем пространстве, а Claude будет служить товарищем по команде по требованию,
– говорится в пресс-релизе компании.
Claude 3.5 Sonnet уже доступен для всех, кто имеет учетную запись, на сайте компании, а также в приложении Claude для iOS.