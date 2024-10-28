Google розробляє штучний інтелект під назвою "Джарвіс"

На травневій конференції Google I/O нам показали два приклади ШІ-агентів, які працюють на основі мовної моделі Gemini. Судячи з нового звіту, компанія планує розповісти більше про систему, яка працює у браузері Chrome. Найцікавішою частиною цього розкриття є назва, яка змусить вас поринути у ностальгію.

Деталі

Project Jarvis може бути готовий для попереднього перегляду вже у грудні, повідомляє The Information. Працюватиме він лише у браузерах, таких як Chrome, допомагаючи у виконанні різноманітних завдань, які ви могли б делегувати штучному інтелекту – пошук інформації, покупки, бронювання авіаквитків, генерування тексту в текстових полях, розумна робота з відкритими вкладками та інше.

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Для того, щоб працювати коректно з командами людини, ШІ робитиме скриншоти того, що відбувається на екрані комп'ютера, а потім інтерпретуватиме те, що на них зображено. Таким чином він зможе розуміти, як виконати якісь дії, наприклад, натиснути на кнопку або ввести текст у текстове поле.

Ця система орієнтована на споживача, а не бізнес. Стаття не уточнює, чи буде версія "Джарвіса" для смартфонів та планшетів.

Наразі, як повідомляється, функція працює "відносно повільно, тому що моделі потрібно подумати кілька секунд, перш ніж виконати кожну дію". З огляду на цей факт, можна зробити висновок, що аналіз відбувається не на пристрої, а на серверах компанії, тобто потребує хмари для своєї роботи. Це безумовно викличе невдоволення й претензії деяких користувачів щодо конфіденційності.

Коли саме Jarvis зможе надійти для широкого кола користувачів, не повідомляють, але станеться це, найімовірніше, вже в наступному році, якщо грудневе тестування пройде добре.