Детали
Project Jarvis может быть готов для предварительного просмотра уже в декабре, сообщает The Information. Работать он будет только в браузерах, таких как Chrome, помогая в выполнении различных задач, которые вы могли бы делегировать искусственному интеллекту – поиск информации, покупки, бронирование авиабилетов, генерирование текста в текстовых полях, умная работа с открытыми вкладками и прочее.
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Для того чтобы работать корректно с командами человека, ИИ будет делать скриншоты того, что происходит на экране компьютера, а затем интерпретировать то, что на них изображено. Таким образом он сможет понимать, как выполнить какие-то действия, например, нажать на кнопку или ввести текст в текстовое поле.
Эта система ориентирована на потребителя, а не на бизнес. Статья не уточняет, будет ли версия "Джарвиса" для смартфонов и планшетов.
Сейчас, как сообщается, функция работает "относительно медленно, потому что модели нужно подумать несколько секунд, прежде чем выполнить каждое действие". Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что анализ происходит не на устройстве, а на серверах компании, то есть нуждается в облаке для своей работы. Это безусловно вызовет недовольство и претензии некоторых пользователей относительно конфиденциальности.
Когда именно Jarvis сможет поступить для широкого круга пользователей, не сообщают, но произойдет это, вероятнее всего, уже в следующем году, если декабрьское тестирование пройдет хорошо.
- "Проект Джарвис" – явный намек на J.A.R.V.I.S. в "Железном человеке". Это искусственный интеллект персонажа по имени Тони Старк, который помогал ему управлять технологическим костюмом, анализировал информацию, выполнял разнообразные задачи. Однако в этом случае система будет более "камерной".
- Новость о "Джарвисе" появилась через несколько дней после того, как Anthropic представила похожую, но более широкую функцию для своего искусственного интеллекта Claude – она умеет управлять целым компьютером: нажимать на кнопки, вводить текст, искать и прочее.