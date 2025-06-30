Google випустив застосунок Doppl для віртуального примірювання одягу

Google оголосив про запуск нового експериментального застосунку під назвою Doppl, який використовує алгоритми штучного інтелекту для візуалізації того, як різний одяг виглядатиме на користувачі. Наразі Doppl доступний для користувачів iOS та Android у США.

Застосунок Doppl створений, щоб дозволити людям приміряти одяг на цифровій версії себе, розповідає 24 Канал. Google представила його на заході I/O 2025.

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Для цього потрібно завантажити в застосунок фотографію себе на повний зріст. Після цього користувач може додавати фотографії або скриншоти одягу, щоб побачити, як він виглядатиме на ньому. Це може бути одяг з онлайн-магазину, сторінки в соціальних мережах або будь-якого іншого джерела.

Коли користувач обирає вбрання для візуалізації, Doppl генерує зображення, на якому видно, як він виглядатиме в цьому одязі. За потреби додаток може перетворити зображення на коротке відео, щоб краще оцінити свій вигляд у вибраному вбранні. Також додаток підтримує збереження зображень і можливість переглядати раніше створені образи.

Застосунок працює на базі технологій штучного інтелекту, які нещодавно стали частиною платформи Google Shopping і дозволяють користувачам віртуально приміряти одяг. Виділення цих функцій у окремий додаток спрощує доступ до інструменту віртуального примірювання та дає змогу користувачам досліджувати свій стиль в інтерактивний спосіб.

Наразі Doppl є експериментальним проєктом, і Google, ймовірно, планує розширити його доступність і функціонал у майбутньому, враховуючи відгуки користувачів.

Чому Doppl може бути корисним?

На нашу думку, Doppl має великий потенціал для зміни підходу до онлайн-шопінгу. Цей застосунок може стати справжнім помічником для тих, хто часто купує одяг в інтернеті, адже дозволяє уникнути невдалих покупок через невідповідність розміру чи стилю.

Завдяки можливості побачити, як одяг виглядатиме саме на вас, можна заощадити час і гроші, зменшивши кількість повернень. Крім того, Doppl може бути корисним для експериментів зі стилем – користувачі можуть тестувати різні образи без необхідності фізично приміряти одяг.

Це також чудовий інструмент для тих, хто хоче поділитися своїм виглядом із друзями чи отримати їхню думку перед покупкою. Якщо Google розширить доступність додатка за межі США, він може стати невід’ємною частиною шопінг-досвіду для мільйонів людей по всьому світу, включаючи Україну.