Повністю новий Snapseed

Google повернувся до активного розвитку Snapseed, випустивши оновлення 3.0 для пристроїв на iOS. Цей крок став неочікуваним, зважаючи на тривалу відсутність суттєвих змін: останнє помітне оновлення для iOS датувалося 2021 роком, а незначні технічні оновлення у 2023 та 2024 роках не привертали уваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5google.

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Свіжа версія Snapseed пропонує повністю оновлений інтерфейс для iPhone та iPad.

Всі відредаговані зображення тепер відображаються у вигляді сітки, а навігація реалізована у вигляді трьох вкладок: "Вигляд", "Вибране" (нова функція) та "Інструменти".

Розділ "Вибране" дозволяє зберігати найуживаніші інструменти для швидкого доступу.

Кнопка експорту фото перемістилася у правий верхній кут, а для початку редагування слід натиснути круглу плаваючу кнопку внизу екрана.

Користувачі можуть змінювати параметри редагування свайпами вліво та вправо, як і раніше, але тепер у багатьох інструментах з'явився новий дугоподібний контролер для точного налаштування.

Новий інтерфейс Snapseed / Фото Google

Snapseed 3.0 зберіг усі старі функції та фільтри для редагування зображень, а також додав нові – наприклад, фільтри, стилізовані під плівку.

Серед доступних функцій – інструменти для корекції (кольори, баланс білого, тональність, криві), ретушування (вибіркове редагування, портрет, обрізка, перспектива), стилізації (HDR, ретролюкс, вінтаж, драма, чорно-білий тощо), а також творчі інструменти на кшталт подвійної експозиції, додавання тексту та рамок.

Разом з оновленням програма отримала і новий логотип із сучаснішим виглядом. Компанія дещо змінила кольори, а також прибрала сірий квадрат, який завжди ховався за листком.



Новий логотип Snapseed (праворуч) / Скриншот 24 Каналу/Фото Google

Незмінним залишилося головне – Snapseed і надалі є повністю безкоштовним додатком без жодної реклами.

Наразі оновлення доступне лише для iOS-пристроїв. Чи з’явиться версія 3.0 для Android – поки що невідомо. В описі оновлення Google зазначив, що далі буде більше.