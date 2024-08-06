Суд США визнав незаконною монополію Google на ринку пошукових систем

Федеральний суддя США виніс знакове рішення згідно з яким Google незаконно монополізував ринок пошукових систем. Це стало першим гучним антимонопольним рішенням проти технологічного гіганта за останні два десятиліття.

Суддя Аміт Мехта постановив, що багатомільярдні угоди Google з такими компаніями, як Apple, щодо встановлення своєї пошукової системи за замовчуванням на смартфонах та веб-браузерах придушили конкуренцію.

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У 286-сторінковому рішенні судді наголошується, що ці угоди про вбудований пошук дозволили Google домінувати на світовому ринку пошукових систем, отримуючи понад 300 мільярдів доларів щорічного доходу, в основному від реклами.

У рішенні зазначено, що ці угоди охоплюють значну частину пошукового ринку і обмежують можливості конкурентів. Мовиться також і про те, що монополія Google дозволила компанії постійно підвищувати ціни на рекламу в Інтернеті, не стикаючись зі значною реакцією з боку конкурентів.

Попри це, суддя також зазначив, що Google не є монополістом на загальному ринку пошукової реклами. Він нагадав, що інші значні онлайн-платформи, такі як Amazon та Walmart, увійшли в рекламний простір, пов'язаний з пошуком, пропонуючи конкуренцію домінуванню Google.

Штраф ще попереду

Суддя Мехта планує провести окреме слухання, щоб визначити покарання для Google. Міністерство юстиції США ще не оголосило про конкретні зміни, яких воно домагатиметься. Потенційні заходи можуть включати відокремлення пошукового бізнесу Alphabet від інших продуктів, таких як Android або Chrome.

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Це рішення може призвести до найбільш значного корпоративного поділу в США з часів розпаду телекомунікаційного гіганта AT&T у 1984 році.