Суд США признал незаконной монополию Google на рынке поисковых систем

Федеральный судья США вынес знаковое решение согласно которому Google незаконно монополизировал рынок поисковых систем. Это стало первым громким антимонопольным решением против технологического гиганта за последние два десятилетия.

Судья Амит Мехта постановил, что многомиллиардные соглашения Google с такими компаниями, как Apple, по установке своей поисковой системы по умолчанию на смартфонах и веб-браузерах подавили конкуренцию.

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В 286-страничном решении судьи отмечается, что эти соглашения о встроенном поиске позволили Google доминировать на мировом рынке поисковых систем, получая более 300 миллиардов долларов ежегодного дохода, в основном от рекламы.

В решении указано, что эти соглашения охватывают значительную часть поискового рынка и ограничивают возможности конкурентов. Говорится также и о том, что монополия Google позволила компании постоянно повышать цены на рекламу в Интернете, не сталкиваясь со значительной реакцией со стороны конкурентов.

Несмотря на это, судья также отметил, что Google не является монополистом на общем рынке поисковой рекламы. Он напомнил, что другие значительные онлайн-платформы, такие как Amazon и Walmart, вошли в рекламное пространство, связанное с поиском, предлагая конкуренцию доминированию Google.

Штраф еще впереди

Судья Мехта планирует провести отдельное слушание, чтобы определить наказание для Google. Министерство юстиции США еще не объявило о конкретных изменениях, которых оно будет добиваться. Потенциальные меры могут включать отделение поискового бизнеса Alphabet от других продуктов, таких как Android или Chrome.

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Это решение может привести к наиболее значительному корпоративному разделению в США со времен распада телекоммуникационного гиганта AT&T в 1984 году.