Google закриває AI-агента Jules менш ніж за два роки після запуску

Google поступово закриває Jules – свого AI-агента для написання та редагування коду. Користувачі зможуть завершити поточні проєкти до 11 листопада 2027 року, після чого сервіс перейде в режим лише для читання.

Компанія підтвердила рішення в дописі в X. Замість окремого продукту Jules Google зосередиться на єдиному середовищі для роботи з AI-агентами – Antigravity. Про це пише Techradar.

Google припиняє роботу Jules

Jules запустили у 2025 році як експеримент із використання асинхронних AI-агентів у програмуванні. Інструмент мав допомагати розробникам виконувати завдання з написання та редагування коду без постійного контролю з їхнього боку.

Попри закриття окремого сервісу, Google планує використати напрацювання Jules в Antigravity. Компанія назвала цей проєкт джерелом досвіду щодо того, як асинхронні агенти можуть прискорювати розробку програмного забезпечення.

Що буде з проєктами користувачів?

Розробники зможуть працювати з поточними сесіями Jules до 11 листопада 2027 року. Після цієї дати платформа перейде в режим лише для читання: користувачі зможуть переглядати наявні проєкти, але не продовжувати роботу над ними.

Google також додала можливість експортувати дані. Користувачі зможуть завантажити локальну копію налаштувань облікового запису, змінних середовища, запланованих завдань, підключених репозиторіїв, збережених даних про роботу, скриптів налаштування та всіх сесій.

Експорт міститиме не лише запити до AI-агента, а й плани виконання завдань, повні журнали активності та патчі з програмним кодом.

Компанія не розкрила статистику використання сервісу. Водночас під час бета-тестування Google повідомляла про тисячі розробників, які випробували інструмент. Однією з можливих причин відмови від Jules є висока конкуренція на ринку AI-інструментів для програмування. Серед альтернатив – Codex від OpenAI, Claude Code від Anthropic і GitHub Copilot від Microsoft.

Google не заявляє, що повністю відмовляється від технологій, які лежали в основі Jules. Навпаки, компанія планує об'єднати свої зусилля в напрямі агентного програмування навколо Antigravity. Тож закриття Jules радше означає зміну стратегії, ніж припинення роботи над AI-агентами для розробників.