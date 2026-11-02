Google закрывает ИИ-агента Jules менее чем через два года после запуска

Компания подтвердила это решение в посте в X. Вместо отдельного продукта Jules Google сосредоточится на единой среде для работы с ИИ-агентами – Antigravity. Об этом пишет Techradar.

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Google прекращает работу сервиса Jules

Jules был запущен в 2025 году в качестве эксперимента по использованию асинхронных ИИ-агентов в программировании. Инструмент должен был помогать разработчикам выполнять задачи по написанию и редактированию кода без постоянного контроля с их стороны.

Несмотря на закрытие отдельного сервиса, Google планирует использовать наработки Jules в Antigravity. Компания назвала этот проект источником опыта в том, как асинхронные агенты могут ускорить разработку программного обеспечения.

Что станет с проектами пользователей?

Разработчики смогут работать с текущими сессиями Jules до 11 ноября 2027 года. После этой даты платформа перейдет в режим "только для чтения": пользователи смогут просматривать имеющиеся проекты, но не смогут продолжать работу над ними.

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Google также добавила возможность экспортировать данные. Пользователи смогут загрузить локальную копию настроек учетной записи, переменных среды, запланированных задач, подключенных репозиториев, сохраненных данных о работе, скриптов настройки и всех сессий.

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Экспорт будет содержать не только запросы к AI-агенту, но и планы выполнения задач, полные журналы активности и патчи с программным кодом.

Компания не раскрыла статистику использования сервиса. В то же время во время бета-тестирования Google сообщала о тысячах разработчиков, которые опробовали этот инструмент. Одной из возможных причин отказа от Jules является высокая конкуренция на рынке ИИ-инструментов для программирования. Среди альтернатив – Codex от OpenAI, Claude Code от Anthropic и GitHub Copilot от Microsoft.

Google не заявляет, что полностью отказывается от технологий, лежавших в основе Jules. Напротив, компания планирует сконцентрировать свои усилия в области агентного программирования вокруг Antigravity. Поэтому закрытие Jules скорее означает смену стратегии, чем прекращение работы над AI-агентами для разработчиков.