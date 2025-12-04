Відключення, Холостяк і Лабубу: що українці найчастіше гуглили у 2025 році

Компанія Google оприлюднила традиційний звіт про пошукові інтереси українців за 2025 рік. Статистика чітко демонструє мікс побутових викликів, пов’язаних з війною та енергетикою, із високим попитом на розважальний контент.

Лідером рейтингу знову стали графіки відключення електроенергії, проте значну увагу користувачі також приділяли кінопрем'єрам, реаліті-шоу, політичним фігурам та вірусним іграшкам, розповідає 24 Канал з посиланням на статистику Google.

Чим жила країна у пошукових рядках?

Абсолютним лідером серед усіх запитів, як і попереднього року, стала фраза "Графік відключення світла". Це свідчить про збереження актуальності енергетичних питань, на жаль, через активні обстріли енергетичної інфраструктури України Росією.

Водночас українці шукали розраду в розвагах: другу сходинку посів телепроєкт "Холостяк 2025", а третю – довгоочікуване продовження серіалу "Гра в кальмара 2".

До десятки найпопулярніших тем року також увійшли:

вірусна іграшка "Лабубу",

боксерський поєдинок "Усик Дюбуа",

другий сезон серіалу "Венздей",

стрічка "Ущелина",

серіал "Гангстерленд",

пісенний конкурс "Євробачення 2025",

та діяльність НАБУ.



Найпопулярніші запити 2025 року / Фото Google

Люди, які викликали найбільший резонанс

У категорії "Персона" першість за зростанням інтересу здобув боксер Олександр Усик. Окрім нього, українці активно цікавилися новим героєм шоу "Холостяк" актором Тарасом Цимбалюком, Прем'єр-міністерку України Юлією Свириденко та бізнесменом Тімуром Міндічем.

Також до топ-списку потрапили співак Макс Корж, перша леді США Меланія Трамп, телеведуча Леся Нікітюк, актор Костянтин Темляк, мер Одеси Геннадій Труханов та боксер Джозеф Паркер.

На жаль, рік приніс і втрати. У категорії "Пішли назавжди" українці найчастіше шукали інформацію про блогерку Анну Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та легенду року Оззі Осборна.

Також список втрат включає таких персоналій:

Максим Неліпа,

Євгенія Добровольська,

Тигран Кеосаян,

Чарлі Кірка,

Юрій Ніколаєв,

Галк Гоган.

Кіно та телебачення: що дивилися українці?

Лідером серед фільмів став фантастичний бойовик "Ущелина". Високий інтерес також викликали горор "Носферату" та драма "Хороша погана дівчинка".

У десятці найпопулярніших стрічок опинилися:

екранізація гри "Майнкрафт",

оскароносна "Анора",

"Дракула 2025",

"Наша провина",

"Мікі 17",

"Ліло і Стіч",

зомбі-фільм "28 років потому".

Серед серіалів беззаперечним фаворитом став другий сезон "Гри в кальмара". Компанію йому склали "Венздей" (2 сезон), британська драма "Гангстерленд", українські проєкти "Зворотній напрямок", шостий сезон "Будиночка на щастя" та "Кохання та полум'я".

Також глядачі цікавилися серіалами "Джінні і Джорджія", "День шакала", турецьким хітом "Далеке місто" та іспанським "Бункером мільярдерів".

Покупки та важливі питання

Споживчі настрої року характеризуються поєднанням трендів та потреб воєнного часу. Водночас найпопулярнішим товаром стала іграшка "Лабубу". Проте значна частина запитів стосувалася допомоги армії та виживання:

пікапи для ЗСУ,

жіноча військова форма,

зарядні станції EcoFlow,

військові облігації,

генератори.

Також українці шукали iPhone 17, гарні вишиванки, дрогобицьку сіль та цікавилися курсом валют.

Чим найбільше цікавилися українці у 2025 році?

У категорії "Що таке?" домінували юридичні та військові терміни. Користувачі намагалися з'ясувати значення понять "білий квиток", "НАБУ", "мобілізаційне розпорядження" та "договір довічного утримання".

Також українців цікавили ТРО, відпустка коштом служби, текст військової присяги, соціальний супровід ветеранів, правила військового обліку та процедура розмитнення авто для ЗСУ.

Як було сформовано цей рейтинг?

У Google наголосили, що рейтинг формується на основі пошукових запитів, які продемонстрували найбільше зростання популярності за рік у порівнянні з попереднім періодом. Такий підхід дозволяє виявити найбільш актуальні тенденції та теми, що цікавлять людей саме сьогодні.