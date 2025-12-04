Отключение, Холостяк и Лабубу: что украинцы чаще всего гуглили в 2025 году
- Лидерами поисковых запросов украинцев в 2025 году стали "График отключения света" и телепроект "Холостяк 2025".
- Наиболее популярные фильмы включают "Ущелье", "Носферату" и "Хорошая плохая девочка", а среди сериалов выделяются "Игра в кальмара 2" и "Венздей".
Компания Google обнародовала традиционный отчет о поисковых интересах украинцев за 2025 год. Статистика четко демонстрирует микс бытовых вызовов, связанных с войной и энергетикой, с высоким спросом на развлекательный контент.
Лидером рейтинга снова стали графики отключения электроэнергии, однако значительное внимание пользователи также уделяли кинопремьерам, реалити-шоу, политическим фигурам и вирусным игрушкам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на статистику Google.
Чем жила страна в поисковых строках?
Абсолютным лидером среди всех запросов, как и в предыдущем году, стала фраза "График отключения света". Это свидетельствует о сохранении актуальности энергетических вопросов, к сожалению, из-за активных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины Россией.
В то же время украинцы искали утешение в развлечениях: второе место занял телепроект "Холостяк 2025", а третью – долгожданное продолжение сериала "Игра в кальмара 2".
В десятку самых популярных тем года также вошли:
- вирусная игрушка "Лабубу",
- боксерский поединок "Усик Дюбуа",
- второй сезон сериала "Венздей",
- лента "Ущелье",
- сериал "Гангстерленд",
- песенный конкурс "Евровидение 2025",
- и деятельность НАБУ.
Самые популярные запросы 2025 года / Фото Google
Люди, которые вызвали наибольший резонанс
В категории "Персона" первенство по росту интереса получил боксер Александр Усик. Кроме него, украинцы активно интересовались новым героем шоу "Холостяк" актером Тарасом Цымбалюком, Премьер-министром Украины Юлией Свириденко и бизнесменом Тимуром Миндичем.
Также в топ-список попали певец Макс Корж, первая леди США Мелания Трамп, телеведущая Леся Никитюк, актёр Константин Темляк, мэр Одессы Геннадий Труханов и боксер Джозеф Паркер.
К сожалению, год принес и потери. В категории "Ушли навсегда" украинцы чаще всего искали информацию о блогере Анне Жук, политике Андрея Парубия, актёре Романе Попове и легенду года Оззи Осборна.
Также список потерь включает таких персоналий:
- Максим Нелипа,
- Евгения Добровольская,
- Тигран Кеосаян,
- Чарли Кирка,
- Юрий Николаев,
- Галк Хоган.
Кино и телевидение: что смотрели украинцы?
Лидером среди фильмов стал фантастический боевик "Ущелье". Высокий интерес также вызвали хоррор "Носферату" и драма "Хорошая плохая девочка".
В десятке самых популярных лент оказались:
- экранизация игры "Майнкрафт",
- оскароносная "Анора",
- "Дракула 2025",
- "Наша вина",
- "Мики 17",
- "Лило и Стич",
- зомби-фильм "28 лет спустя".
Среди сериалов безоговорочным фаворитом стал второй сезон "Игры в кальмара". Компанию ему составили "Венздей" (2 сезон), британская драма "Гангстерленд", украинские проекты "Обратное направление", шестой сезон "Домика на счастье" и "Любовь и пламя".
Также зрители интересовались сериалами "Джинни и Джорджия", "День шакала", турецким хитом "Далекий город" и испанским "Бункером миллиардеров".
Покупки и важные вопросы
Потребительские настроения года характеризуются сочетанием трендов и потребностей военного времени. В то же время самым популярным товаром стала игрушка "Лабубу". Однако значительная часть запросов касалась помощи армии и выживания:
- пикапы для ВСУ,
- женская военная форма,
- зарядные станции EcoFlow,
- военные облигации,
- генераторы.
Также украинцы искали iPhone 17, красивые вышиванки, дрогобычскую соль и интересовались курсом валют.
Чем больше всего интересовались украинцы в 2025 году?
В категории "Что такое?" доминировали юридические и военные термины. Пользователи пытались выяснить значение понятий "белый билет", "НАБУ", "мобилизационное распоряжение" и "договор пожизненного содержания".
Также украинцев интересовали ТРО, отпуск за счет службы, текст военной присяги, социальное сопровождение ветеранов, правила воинского учета и процедура растаможивания авто для ВСУ.
Как был сформирован этот рейтинг?
В Google отметили, что рейтинг формируется на основе поисковых запросов, которые продемонстрировали наибольший рост популярности за год по сравнению с предыдущим периодом. Такой подход позволяет выявить наиболее актуальные тенденции и темы, интересующие людей именно сегодня.