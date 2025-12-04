Отключение, Холостяк и Лабубу: что украинцы чаще всего гуглили в 2025 году

Компания Google обнародовала традиционный отчет о поисковых интересах украинцев за 2025 год. Статистика четко демонстрирует микс бытовых вызовов, связанных с войной и энергетикой, с высоким спросом на развлекательный контент.

Лидером рейтинга снова стали графики отключения электроэнергии, однако значительное внимание пользователи также уделяли кинопремьерам, реалити-шоу, политическим фигурам и вирусным игрушкам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на статистику Google.

Смотрите также Google выпустила самую умную версию Gemini – что умеет обновленная модель

Чем жила страна в поисковых строках?

Абсолютным лидером среди всех запросов, как и в предыдущем году, стала фраза "График отключения света". Это свидетельствует о сохранении актуальности энергетических вопросов, к сожалению, из-за активных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины Россией.

В то же время украинцы искали утешение в развлечениях: второе место занял телепроект "Холостяк 2025", а третью – долгожданное продолжение сериала "Игра в кальмара 2".

В десятку самых популярных тем года также вошли:

вирусная игрушка "Лабубу",

боксерский поединок "Усик Дюбуа",

второй сезон сериала "Венздей",

лента "Ущелье",

сериал "Гангстерленд",

песенный конкурс "Евровидение 2025",

и деятельность НАБУ.



Самые популярные запросы 2025 года / Фото Google

Люди, которые вызвали наибольший резонанс

В категории "Персона" первенство по росту интереса получил боксер Александр Усик. Кроме него, украинцы активно интересовались новым героем шоу "Холостяк" актером Тарасом Цымбалюком, Премьер-министром Украины Юлией Свириденко и бизнесменом Тимуром Миндичем.

Также в топ-список попали певец Макс Корж, первая леди США Мелания Трамп, телеведущая Леся Никитюк, актёр Константин Темляк, мэр Одессы Геннадий Труханов и боксер Джозеф Паркер.

К сожалению, год принес и потери. В категории "Ушли навсегда" украинцы чаще всего искали информацию о блогере Анне Жук, политике Андрея Парубия, актёре Романе Попове и легенду года Оззи Осборна.

Также список потерь включает таких персоналий:

Максим Нелипа,

Евгения Добровольская,

Тигран Кеосаян,

Чарли Кирка,

Юрий Николаев,

Галк Хоган.

Кино и телевидение: что смотрели украинцы?

Лидером среди фильмов стал фантастический боевик "Ущелье". Высокий интерес также вызвали хоррор "Носферату" и драма "Хорошая плохая девочка".

В десятке самых популярных лент оказались:

экранизация игры "Майнкрафт",

оскароносная "Анора",

"Дракула 2025",

"Наша вина",

"Мики 17",

"Лило и Стич",

зомби-фильм "28 лет спустя".

Среди сериалов безоговорочным фаворитом стал второй сезон "Игры в кальмара". Компанию ему составили "Венздей" (2 сезон), британская драма "Гангстерленд", украинские проекты "Обратное направление", шестой сезон "Домика на счастье" и "Любовь и пламя".

Также зрители интересовались сериалами "Джинни и Джорджия", "День шакала", турецким хитом "Далекий город" и испанским "Бункером миллиардеров".

Покупки и важные вопросы

Потребительские настроения года характеризуются сочетанием трендов и потребностей военного времени. В то же время самым популярным товаром стала игрушка "Лабубу". Однако значительная часть запросов касалась помощи армии и выживания:

пикапы для ВСУ,

женская военная форма,

зарядные станции EcoFlow,

военные облигации,

генераторы.

Также украинцы искали iPhone 17, красивые вышиванки, дрогобычскую соль и интересовались курсом валют.

Чем больше всего интересовались украинцы в 2025 году?

В категории "Что такое?" доминировали юридические и военные термины. Пользователи пытались выяснить значение понятий "белый билет", "НАБУ", "мобилизационное распоряжение" и "договор пожизненного содержания".

Также украинцев интересовали ТРО, отпуск за счет службы, текст военной присяги, социальное сопровождение ветеранов, правила воинского учета и процедура растаможивания авто для ВСУ.

Как был сформирован этот рейтинг?

В Google отметили, что рейтинг формируется на основе поисковых запросов, которые продемонстрировали наибольший рост популярности за год по сравнению с предыдущим периодом. Такой подход позволяет выявить наиболее актуальные тенденции и темы, интересующие людей именно сегодня.