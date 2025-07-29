Аргентинський суд зобов'язав компанію Google виплатити компенсацію поліціянту, якого сфотографували оголеним у власному дворі камерою Street View у 2017 році. Апеляційні судді визнали, що публікація знімка стала грубим порушенням приватності.

Як поліціянт виграв справу проти Google?

Інцидент стався у 2017 році в аргентинському містечку Брагадо, коли автомобіль Google Street View сфотографував оголеного чоловіка за парканом у його власному дворі. Знімок потрапив в інтернет разом з номером будинку та назвою вулиці, після чого поширився соціальними мережами та з'явився в аргентинських новинах, пише 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Позивач стверджував, що фото завдало шкоди його гідності та призвело до насмішок з боку колег і сусідів. Спочатку нижчий суд відхилив позов, натомість звинувативши самого поліцейського в тому, що він "ходив у неприйнятних умовах у саду свого будинку". Google також заперечував, стверджуючи, що паркан був недостатньо високим.

Однак апеляційний суд переглянув рішення у липні 2025 року, визнавши грубе порушення приватності. Судді зазначили, що фото було зроблено не в публічному просторі, а в межах приватного будинку за парканом, який вищий за пересічну людину – 2 метри. Суд підкреслив, що Google має практику розмивання облич і номерних знаків, тому повинен був застосувати ту ж технологію й до оголеного тіла.

Ніхто не хоче з'явитися перед світом оголеним, як у день народження,

– зазначили судді.

Вони визнали інцидент "вторгненням в чуже життя" і зобов'язали Google виплатити компенсацію.