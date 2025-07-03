Що відомо про позов

Позов подали ще у 2019 році. Позивачі стверджують, що смартфони з Android передавали дані на сервери Google навіть без з'єднання з Wi-Fi, що призводило до непомітного витрачання мобільного трафіку, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Чи потрібно платити податки з TikTok і YouTube

Отриману інформацію компанія нібито використовувала для реклами та вдосконалення своїх сервісів, не попереджаючи користувачів.

Позиція Google

У Google не погоджуються з рішенням і планують його оскаржити. Представник компанії заявив, що вердикт базується на неправильному трактуванні технічних аспектів Android і може зашкодити користувачам, бо йдеться про ключові функції операційної системи.

Зауважте. Це лише один із процесів проти технологічного гіганта – федеральний суд розглядатиме аналогічну справу вже у 2026 році.