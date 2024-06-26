Google прибере нескінченну прокрутку в результатах пошуку

Компанія Google оголосила про припинення використання функції нескінченної прокрутки в результатах пошуку. Ця зміна вже впроваджена на десктопах і набуде чинності на мобільних пристроях у найближчі місяці.

З метою покращення користувацького досвіду, як зазначає компанія, було вирішено прибрати функцію безперервної прокрутки з результатів пошуку. Ця функція, що нагадує нескінченні стрічки в соціальних мережах, спочатку була запущена для мобільних пристроїв у жовтні 2021 року, а наприкінці 2022 року – на настільних комп'ютерах.

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Представник Google пояснив виданню Search Engine Land, що це рішення було зумовлене необхідністю покращити швидкість завантаження сторінок. У компанії вважають, що повернення до традиційного інтерфейсу сторінок на десктопах, де користувачі переміщуються між результатами пошуку, натискаючи пронумеровані кнопки, забезпечить зручніший і швидший досвід перегляду.

Замість нескінченної прокрутки користувачі тепер можуть натискати кнопку "Далі" для переходу до наступної або попередньої сторінки.

Для мобільних пристроїв Google запровадить кнопку "Більше результатів" внизу сторінки результатів пошуку. Ця кнопка дозволить користувачам завантажувати наступний набір результатів вручну, таким чином запобігаючи автоматичному завантаженню додаткової інформації, яка може бути непотрібною. Очікується, що зміни на мобільних пристроях будуть впроваджені в найближчі місяці.

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Налаштування Google має на меті впорядкувати процес пошуку, забезпечивши швидший час завантаження і надавши користувачам більше контролю над процесом перегляду.