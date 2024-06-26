С целью улучшения пользовательского опыта, как отмечает компания, было решено убрать функцию непрерывной прокрутки из результатов поиска. Эта функция, напоминающая бесконечные ленты в социальных сетях, сначала была запущена для мобильных устройств в октябре 2021, а в конце 2022 – на настольных компьютерах.

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Представитель Google объяснил изданию Search Engine Land, что это решение было обусловлено необходимостью улучшить скорость загрузки страниц. В компании считают, что возвращение к традиционному интерфейсу страниц на десктопах, где пользователи перемещаются между результатами поиска, нажимая пронумерованные кнопки, обеспечит удобный и быстрый опыт просмотра.

Вместо бесконечной прокрутки пользователи теперь могут нажимать кнопку "Далее" для перехода к следующей или предыдущей странице.

Для мобильных устройств Google введет кнопку "Больше результатов" внизу страницы результатов поиска. Эта кнопка позволит пользователям загружать следующий набор результатов вручную, таким образом предотвращая автоматическую загрузку дополнительной информации, которая может быть ненужной. Ожидается, что изменения на мобильных устройствах будут внедрены в ближайшие месяцы.

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Настройка Google имеет целью упорядочить процесс поиска, обеспечив более быстрое время загрузки и предоставив пользователям больше контроля над процессом просмотра.