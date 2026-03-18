ChatGPT додає нову модель GPT-54 mini для користувачів без підписки

OpenAI зробила значний крок у демократизації технологій штучного інтелекту, надавши доступ до своєї найновішої розробки широкому колу людей. Відтепер можливості оновленої нейромережі, яка раніше була доступна лише в обмежених сегментах, відкриваються для мільйонів користувачів без необхідності оформлювати платні підписки.

Які можливості відкриває GPT-5.4 mini?

OpenAI офіційно представила дві нові моделі – GPT-5.4 mini та GPT-5.4 nano, які розробники називають найпотужнішими серед компактних рішень компанії на сьогодні. Основна увага приділена моделі mini, яка тепер інтегрована в безплатний рівень ChatGPT, а також у тарифний план Go, пише Neowin.

Для користувачів без передплати доступ до новинки реалізовано через функцію "Thinking" (мислення), яку можна знайти в додатковому меню інтерфейсу. При цьому для власників преміальних планів ця модель слугуватиме резервним варіантом у випадках, коли досягнуто лімітів використання основної повнорозмірної моделі GPT-5.4 Thinking.

Технічні характеристики GPT-5.4 mini демонструють суттєвий прогрес порівняно з попередньою версією GPT-5 mini. Новинка працює у понад два рази швидше, при цьому значно краще справляється з програмуванням, логічними висновками та мультимодальним розумінням контенту.

Компанія OpenAI наголошує в своїй заяві, що в ряді спеціалізованих тестів, таких як SWE-Bench Pro та OSWorld-Verified, продуктивність mini-версії впритул наближається до показників значно більшої та складнішої моделі GPT-5.4. Особливо помітним покращення буде у роботі з кодом: модель ефективно виконує точкові правки, допомагає з навігацією у великих базах коду, генерує інтерфейси та здійснює налагодження з мінімальними затримками.



Показники тестів GPT-5.4 mini / Скриншот 24 Каналу/OpenAI

Окрім швидкості, модель отримала вражаюче контекстне вікно розміром 400 000 токенів. Вона підтримує роботу з текстом та зображеннями в режимі реального часу, пошук в інтернеті, аналіз файлів та використання інструментів. Це робить її ідеальною для завдань, де критично важливою є швидка реакція ШІ, наприклад, в асистентах кодування або системах, що інтерпретують знімки екрана.

Для розробників OpenAI також запропонувала гнучкі умови використання через API. Вартість GPT-5.4 mini становить 0,75 долара за 1 мільйон вхідних токенів та 4,50 долара за 1 мільйон вихідних токенів. Це дещо дорожче за попередню модель GPT-5 mini, яка коштувала 0,25 долара та 2 долари відповідно, але зростання ціни виправдане значно вищими можливостями.

У додатку Codex для розробників нова модель споживатиме лише 30 відсотків від квоти повнорозмірної GPT-5.4, що дозволить ефективніше використовувати ресурси для менш складних завдань.

Що пропонує GPT-5.4 nano?

Водночас було анонсовано модель GPT-5.4 nano – найменшу та найдешевшу у лінійці. Вона не буде доступна безпосередньо в ChatGPT, а призначена виключно для використання через API розробниками. Її вартість встановлена на рівні 0,20 долара за 1 мільйон вхідних та 1,25 долара за 1 мільйон вихідних токенів. Цю модель рекомендують використовувати для класифікації даних, вилучення інформації та роботи допоміжних агентів, що виконують прості завдання підтримки.