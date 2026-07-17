Будьте обрежені: Codex від OpenAI почав без дозволу видаляти файли користувачів

Нова модель штучного інтелекту від OpenAI має критичну помилку. Користувачі GPT-5.6 Codex зіткнулися з раптовим зникненням особистих файлів без можливості їхнього відновлення під час роботи з інструментом.

Коли помічник стає загрозою

Проблема виникає у випадках, коли штучний інтелект отримує режим повного доступу до системи, а функцію автоматичної перевірки вимкнули. У таких умовах Codex намагається створити тимчасову папку, змінюючи налаштування середовища, проте замість цього повністю очищає домашню директорію користувача. Про це пише видання Neowin.

Тібо Соттіо, який обіймає посаду керівника відділу основних продуктів в OpenAI, пояснив, що цей інцидент став наслідком програмного збою в логіці моделі. На macOS та Linux шлях $HOME веде до основної папки користувача, де зберігаються документи, завантаження та персональні дані.

Модель намагається перевизначити змінну середовища $HOME для створення тимчасової директорії, що було щирою помилкою з боку ШІ, але потім вона помилково видаляє саму директорію $HOME,

– прокоментував Тібо Соттіо.

Розробники вже працюють над виправленням ситуації. OpenAI планує оновити систему сповіщень для режимів із повним доступом, щоб фахівці краще розуміли потенційні ризики.

Крім того, компанія додасть додаткові захисні механізми, так звані запобіжні упряжі, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Ця помилка трапляється лише у дуже рідкісних випадках, проте OpenAI все одно опублікує детальний звіт найближчими днями,

– додав Соттіо.

Експерти радять користувачам негайно обмежити права доступу для Codex та використовувати виключно безпечні режими з обмеженнями (guardrails). Це допоможе уникнути випадкового видалення критично важливої інформації, доки проблему не розв'яжуть остаточно.

Попри цей інцидент, OpenAI продовжує розвивати екосистему своїх продуктів. Компанія представила Codex Micro – фізичну панель управління вартістю 230 доларів. Попри високу ціну, пристрій розкупили миттєво. Хоча це інструмент для розробників, його дизайн може натякати на зовнішній вигляд майбутніх споживчих гаджетів компанії.