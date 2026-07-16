Яким став перший апаратний пристрій від OpenAI

Технологічний світ тривалий час спостерігав за спробами OpenAI вийти на ринок "заліза", очікуючи на масовий споживчий продукт. Виявилося, що для свого першого кроку компанія вирішила сфокусуватися на інструментах для тих, хто безпосередньо створює цифрові продукти, пише 24 Канал.

OpenAI об'єднала зусилля з відомим виробником клавіатур Work Louder, щоб представити Codex Micro – лімітовану фізичну панель керування у формфакторі невеликої клавіатури. Цей девайс розробили спеціально для програмістів, які використовують Codex, платформу OpenAI для автономного написання коду.



Codex Micro / Колаж 24 Каналу/Фото OpenAI

Основна ідея пристрою полягає у винесенні керування цифровими процесами в реальний світ. Коли ШІ-агенти беруть на себе виконання складних і тривалих завдань, розробникам стає дедалі важче відстежувати кілька робочих процесів одночасно.

Codex Micro переносить частину функцій із десктопного додатка ChatGPT на фізичні механічні клавіші, джойстик та поворотний регулятор. Це дозволяє фахівцям менше відволікатися на перемикання вікон і більше зосереджуватися на логіці проєкту.

Центральне місце в пристрої займають так звані клавіші агентів (Agent Keys) з адаптивною RGB-підсвіткою. Кожна кнопка відображає актуальний статус підключеного ШІ-помічника. Завдяки кольоровій індикації всього корпусу (підсвітка вмикається залежно від завдань у фоні) програміст миттєво розуміє, чи агент зараз "думає", чи виконує код, чи чекає на вказівку, чи вже завершив роботу. Перейти до потрібного активного чату можна одним натисканням на відповідну клавішу.

Крім того, панель містить командні клавіші для дій, які розробники виконують найчастіше. На них можна призначити прийняття або відхилення запропонованих змін у коді, створення нового чату, активацію функції "натисни і говори" або швидке відправлення повідомлень. Вбудований джойстик додали для запуску складних сценаріїв: наприклад, одним рухом можна ініціювати перевірку запиту на злиття (pull request), почати налагодження помилки або рефакторинг коду.



Codex Micro / Колаж 24 Каналу/Фото OpenAI

Окремої уваги заслуговує поворотний регулятор. Його призначили для налаштування рівня міркування Codex у реальному часі. Якщо завдання просте, користувач може встановити низький рівень для швидкості, а для складних архітектурних рішень – викрутити регулятор на максимум, змушуючи систему думати глибше. Усі ці елементи користувачі можуть налаштувати під власні потреби через офіційний додаток ChatGPT для комп'ютерів.

З технічної точки зору, Codex Micro – це преміальний пристрій.

Корпус виготовили з алюмінію з використанням верстатів із числовим програмним керуванням, а нижню частину піддали піскоструменевій обробці та анодуванню.

Клавіатура має 13 механічних перемикачів, сенсорний датчик та поворотний енкодер.

У комплекті розробники також отримують додатковий набір із 32 кастомних ковпачків (кейкапів) із піктограмами Codex.

Пристрій підтримує роботу з Windows та macOS, а підключити його можна через Bluetooth або кабель USB-C, зазначено на сайті пристрою, який запустила OpenAI.

Цей реліз відбувся на тлі неймовірного зростання популярності платформи Codex. Лише на початку квітня сервіс мав 3 мільйони активних користувачів на тиждень, а після великого оновлення, яке додало підтримку керування комп'ютером та генерацію зображень, ця цифра зросла до 4 мільйонів. Минулого тижня, після запуску уніфікованого додатка ChatGPT та нових моделей GPT-5, 6, Sol, Terra і Luna, популярність платформи злетіла ще вище. Станом на середину липня Codex уже налічує 8 мільйонів активних користувачів щотижня і впевнено наближається до позначки в 9 мільйонів.

Ціна Codex Micro становить 230 доларів США. Наразі OpenAI Supply Co приймає замовлення на обмежену партію девайсів, доки вони є в наявності на складі.