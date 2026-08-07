OpenAI скасовує ліміти на використання ChatGPT для користувачів без підписки

OpenAI зробила величезний крок назустріч масовому користувачеві, представивши масштабне оновлення ChatGPT. Компанія оголосила про необмежений доступ до GPT-5.6 Luna для всіх, хто користується безкоштовним планом її штучного інтелекту.

Безлімітне спілкування та нова модель Luna

Головна новина для широкого загалу – перехід на нову стандартну модель GPT-5.6 Luna. Вона замінить попередню версію GPT-5.5 Instant для всіх безкоштовних користувачів та учасників тарифу Go, пише Android Authority.

Ця модель зорієнтована на швидкість та ефективність, що робить її ідеальним інструментом для щоденних запитів. Окрім оновлення інтелекту, компанія пішла на радикальний крок, повністю знявши обмеження на кількість текстових повідомлень у чаті.

Ми розширюємо доступ до наших найновіших моделей для безкоштовних користувачів завдяки необмеженим текстовим чатам з GPT-5.6 Luna та новій кнопці Think для складних запитань,

– прокоментували представники OpenAI.

Нова кнопка Think з'явиться в інтерфейсі вже наступного тижня. Вона дозволить моделі Luna витрачати більше часу на обмірковування складних запитів, що значно покращить якість відповідей у ситуаціях, які потребують глибокої логіки.

Водночас ліміти на генерацію зображень і завантаження файлів залишаються без змін.

Флагманська модель Sol: точність понад усе

Для передплатників Plus та Pro розробники підготували спеціально налаштовану версію GPT-5.6 Sol. Компанія сфокусувалася на тому, щоб зробити відповіді нейромережі більш лаконічними та позбавити їх зайвого форматування. Тепер ШІ краще адаптує рівень деталізації залежно від складності питання. Особливу увагу приділили фактичній точності.

Внутрішні тести OpenAI показали вражаючі результати: при роботі з фінансовими, медичними та юридичними запитами кількість помилок у датах, цифрах чи правилах скоротили на 68 відсотків порівняно з попередньою версією.

Ця оновлена модель GPT-5.6 Sol буде стандартною для користувачів ChatGPT Plus і Pro як у звичайному режимі, так і в режимі міркувань,

– заявили в OpenAI.

Цікаво, що це оновлення стосується лише стандартного інтерфейсу ChatGPT. Моделі, що працюють у ChatGPT Work та Codex, наразі залишаться без змін. Pro-користувачі вже сьогодні можуть випробувати оновлений інтелект на вебплатформі, у мобільних і десктопних застосунках.

Повний контроль над "розумом" алгоритму

Ще однією важливою інновацією став регулятор рівня міркувань. У верхній панелі інструментів з'явилася іконка спідометра, яка відкриває спеціальний слайдер. За його допомогою користувачі можуть самостійно обирати, скільки інтелектуальних зусиль ШІ має витратити на відповідь. Доступні п'ять рівнів: миттєвий, середній, високий, надвисокий та професійний.

Нижчі рівні ідеально підходять для швидких побутових запитань, тоді як вищі розраховані на програмування, багатоетапне планування чи наукові дослідження. Такий підхід дає користувачеві можливість балансувати між швидкістю та глибиною аналізу.

Така активність OpenAI пов'язана і з конкуренцією на ринку. Експерти видання 9to5mac зауважили, що зняття лімітів на чати відбувається на тлі підготовки Apple до запуску Siri з елементами штучного інтелекту в операційних системах iOS 27 та macOS Golden Gate. Оскільки Apple планує зробити текстовий чат частиною системи, OpenAI намагається зберегти лідерство, пропонуючи більше можливостей безкоштовно.