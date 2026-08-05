У гробниці імператора, що правив лише 27 днів, знайшли кілограми золота й мільйони монет

У китайській провінції Цзянсі археологи розкрили гробницю Лю Хе, чиє правління тривало менше місяця. Попри такий короткий термін при владі, його поховання виявилося найбагатшим серед усіх відомих пам'яток династії Хань, приховуючи під землею гори золота та мільйони бронзових монет.

Від грабіжників до історичного тріумфу

Історія цього відкриття почалася не з офіційних розкопок, а зі спроби пограбування. У березні 2011 року мешканці села поблизу Наньчана помітили дивний тунель, що вів углиб пагорба Годунь. Археологи, які прибули на місце, виявили грабіжницьку шахту завдовжки майже 15 метрів, що вела прямо до зовнішньої дерев'яної камери гробниці, пише Arkeonews.

Це змусило державні органи розпочати масштабну рятувальну операцію під егідою Національного управління культурної спадщини Китаю. Протягом наступних років дослідники вивчили дев'ять гробниць, яму для поховання колісниць і залишки цілого поселення площею близько 5 квадратних кілометрів.



Під час розкопок знайшли купу артефактів / Фото Visual China/Ян Цзюн

Особу власника встановили завдяки нефритовій печатці з іменем Лю Хе, яку знайшли на його поясі. Він був онуком імператора У, одного з наймогутніших правителів династії Хань. Проте доля самого Лю Хе склалася трагічно: у 74 році до нашої ери його посадили на трон, але вже через 27 днів придворні скинули правителя, звинувативши його в некомпетентності та безрозсудній поведінці.

Імператора позбавили титулів, але пізніше надали статус Маркіза Хайхунь. Попри політичне забуття, його поховання свідчить про неймовірні статки, які він зберіг до самої смерті у віці трохи більше 30 років.

Скарби були просто звалені в купу, наче гора,

– прокоментували ситуацію дослідники китайських археологічних інститутів.

Найбільше дослідників вразила кількість грошей. У гробниці знайшли понад 10 тонн бронзових монет "ву чжу", що становить приблизно 2 мільйони окремих одиниць. Це найбільший скарб давньокитайських грошей, який коли-небудь вилучали з одного поховання. Один із фахівців витратив цілих шість місяців лише на те, щоб вручну перерахувати ці знахідки.



Два мільйони стародавніх монет / Фото Xinhua

Золотий запас правителя також виявився вражаючим: вчені підтвердили наявність від 115 до 120 кілограмів дорогоцінного металу. Це 480 предметів, серед яких злитки у формі кінських копит, плоскі бляшки та золоті пластини. Жодна інша гробниця династії Хань не містила такої великої та різноманітної колекції золота.



Злитки золота з гробниці / Фото Visual China



Злитки золота з гробниці / Фото Visual China

Окрім багатства, пам'ятка принесла й безцінні культурні артефакти. Археологи виявили бронзове дзеркало, на якому, ймовірно, зображено найдавніший портрет Конфуція. Також знайшли тисячі бамбукових дощечок із текстами "Лунь Юй" (Бесіди і судження), які вважали втраченими протягом 1800 років. Використовуючи інфрачервоне сканування та гіперспектральну зйомку, вчені змогли прочитати прихований текст і відновити давні знання.



Злитки золота з гробниці / Фото Visual China



Артефакти з гробниці / Фото Visual China

За межами головної камери дослідники також виявили яму з кіньми та колісницями – єдине поховання такого типу, знайдене на південь від річки Янцзи.

Це місце є постійним вікном у політичне, культурне та економічне життя династії Хань,

– заявили представники державних медіа Китаю.

Гробницю Хайхунь називають найбільш збереженим аристократичним поховальним комплексом Західної Хань. Хоча стародавні історики списали Лю Хе з рахунків як невдаху, золото та інтелектуальні скарби, поховані разом із ним, змусили науковців переглянути цей вердикт. Те, що колись було лише приміткою в історії, стало одним із найважливіших об'єктів для вивчення минулого Китаю.