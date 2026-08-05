От грабителей к историческому триумфу

История этого открытия началась не с официальных раскопок, а с попытки ограбления. В марте 2011 года жители деревни недалеко от Наньчана заметили странный туннель, ведущий вглубь холма Годунь. Археологи, прибывшие на место, обнаружили грабительский туннель длиной почти 15 метров, ведущий прямо к внешней деревянной камере гробницы, пишет Arkeonews.

Это вынудило государственные органы начать масштабную спасательную операцию под эгидой Национального управления культурного наследия Китая. В течение последующих лет исследователи изучили девять гробниц, яму для захоронения колесниц и остатки целого поселения площадью около 5 квадратных километров.



Во время раскопок было найдено множество артефактов / Фото Visual China/Ян Цзюн

Личность владельца установили благодаря нефритовой печати с именем Лю Хэ, которую нашли на его поясе. Он был внуком императора У, одного из самых могущественных правителей династии Хань. Однако судьба самого Лю Хэ сложилась трагически: в 74 году до нашей эры его возвели на трон, но уже через 27 дней придворные свергли правителя, обвинив его в некомпетентности и безрассудном поведении.

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Императора лишили титулов, но позже присвоили ему статус маркиза Хайхунь. Несмотря на политическое забвение, его погребение свидетельствует о невероятном богатстве, которое он сохранил до самой смерти в возрасте чуть более 30 лет.

Сокровища были просто свалины в кучу, словно гора,

– так прокомментировали ситуацию исследователи китайских археологических институтов.

Больше всего исследователей поразило количество денег. В гробнице нашли более 10 тонн бронзовых монет "ву чжу", что составляет примерно 2 миллиона отдельных единиц. Это крупнейшее сокровище древнекитайских монет, которое когда-либо извлекали из одного захоронения. Один из специалистов потратил целых шесть месяцев только на то, чтобы вручную пересчитать эти находки.



Два миллиона древних монет / Фото Xinhua

Золотой запас правителя также оказался впечатляющим: ученые подтвердили наличие от 115 до 120 килограммов драгоценного металла. Это 480 предметов, среди которых слитки в форме конских копыт, плоские бляшки и золотые пластины. Ни одна другая гробница династии Хань не содержала такой большой и разнообразной коллекции золота.



Золотые слитки из гробницы / Фото Visual China



Золотые слитки из гробницы / Фото Visual China

Помимо богатства, находка принесла и бесценные культурные артефакты. Археологи обнаружили бронзовое зеркало, на котором, вероятно, изображен древнейший портрет Конфуция. Также были найдены тысячи бамбуковых дощечек с текстами "Лунь Юй" ("Беседы и суждения"), которые считались утраченными на протяжении 1800 лет. Используя инфракрасное сканирование и гиперспектральную съемку, ученые смогли прочитать скрытый текст и восстановить древние знания.



Золотые слитки из гробницы / Фото Visual China



Артефакты из гробницы / Фото Visual China

За пределами главной камеры исследователи также обнаружили яму с лошадьми и колесницами – единственное захоронение такого типа, найденное к югу от реки Янцзы.

Это место является постоянным окном в политическую, культурную и экономическую жизнь династии Хань,

– заявили представители государственных СМИ Китая.

Гробницу Хайхунь называют наиболее хорошо сохранившимся аристократическим погребальным комплексом Западной Хань. Хотя древние историки списали Лю Хэ со счетов как неудачника, золото и интеллектуальные сокровища, похороненные вместе с ним, заставили ученых пересмотреть этот вердикт. То, что когда-то было лишь примечанием в истории, стало одним из важнейших объектов для изучения прошлого Китая.