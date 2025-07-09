Ілон Маск випустив Grok 4: нова версія мовної моделі нібито перевершує докторів наук

Компанія xAI, що належить Ілону Маску, представила свою нову модель штучного інтелекту Grok 4, яка обіцяє стати проривом у галузі. Разом із запуском моделі з’явилася преміум-підписка за 300 доларів на місяць, що дорожче, ніж у конкурентів.

Grok 4: новий рівень штучного інтелекту

Компанія xAI офіційно представила дві нові моделі штучного інтелекту – Grok 4 та Grok 4 Heavy – 9 липня 2025 року. Ці моделі, за словами Маска, демонструють неймовірні результати, перевершуючи навіть докторів наук у всіх академічних дисциплінах "без винятків". Під час прямої трансляції Маск заявив, що Grok 4 є найрозумнішим ШІ у світі, хоча іноді йому може бракувати здорового глузду, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Grok 4 показав вражаючі результати у кількох тестах:

У Humanity's Last Exam модель набрала 25,4% без використання додаткових інструментів, обійшовши Gemini 2.5 Pro від Google (21,6%) та o3 від OpenAI (21%).

Версія Grok 4 Heavy із застосуванням інструментів досягла результату 44,4%, значно випередивши конкурентів. Також ця модель встановила новий рекорд у тесті ARC-AGI-2, набравши 16,2%, що майже вдвічі перевищує показники інших комерційних ШІ, таких як Claude Opus 4.

Окрім цього, xAI анонсувала нові функції для Grok 4, зокрема мультимодальні можливості, що дозволяють обробляти текст та зображення, а також спеціалізовані версії для програмування (Grok 4 Code) та голосового виведення (Grok 4 Voice).

Модель має доступ до інтернету в реальному часі через DeepSearch, використовуючи дані з платформи X, що належить Маску.

Підписки, ціни та перспективи

Для користувачів доступні дві підписки: базова за 30 доларів на місяць для доступу до Grok 4 та преміум-план SuperGrok Heavy за 300 доларів на місяць, який надає ранній доступ до Grok 4 Heavy та майбутніх функцій. Компанія також планує випустити нові продукти, зокрема модель для програмування у серпні, мультимодальний агент у вересні та модель для генерації відео у жовтні.

Grok 4 позиціонується як конкурент моделям від OpenAI (GPT-5, запуск якої очікується цього літа) та Google (Gemini). xAI також планує інтегрувати модель у хмарні платформи через співпрацю з великими технологічними компаніями та залучити розробників до створення додатків на основі Grok через API. Однак, враховуючи останні скандали, залишається питання, чи готові бізнеси довіряти цій технології.