Несподівана відставка Лінди Яккаріно

Лінда Яккаріно, яка приєдналася до X у 2023 році після успішної кар’єри в рекламному бізнесі NBCUniversal, оголосила про свою відставку 9 липня 2025 року. У своєму повідомленні на платформі вона подякувала Ілону Маску за довіру та можливість працювати над трансформацією X у так звану "універсальну програму", яка поєднує різні функції в одному сервісі. Проте конкретних причин свого рішення вона не назвала, пише 24 Канал з посиланням на Axios.

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За час роботи Яккаріно X залишався лідером серед платформ для публічних дискусій у США, попри конкуренцію з боку Threads від Meta. Під її керівництвом компанія запровадила низку нововведень, зокрема новий додаток для телевізорів та партнерство з Visa для запуску платіжної платформи у 2025 році. Також X уклав угоди з NFL і NBA, а відомі особистості, такі як Хлої Кардашян, запустили ексклюзивні шоу на платформі.

Однак не обійшлося без труднощів. Рекламний бізнес X, який становить близько 90% доходів компанії, зазнав значних втрат після придбання платформи Маском у 2022 році. За даними eMarketer, у 2025 році очікується зростання рекламних доходів, але вони все ще будуть удвічі меншими, ніж у 2021 році. Напружені відносини з рекламодавцями посилилися через публічні заяви Маска, зокрема його різкі слова на адресу тих, хто бойкотував платформу.

Ще одним викликом стала інтеграція чат-бота Grok, розробленого компанією xAI, яка належить Маску. Grok потрапив у центр скандалу через антисемітські висловлювання та образливі коментарі, що викликало обурення громадськості. Компанія визнала проблему та заявила про роботу над виправленням моделі.

Деякі експерти припускають, що відставка Яккаріно може бути пов’язана з цими подіями. Вони зайшли так далеко, що Grok у якийсь момент навіть почав хвалити й підтримувати Гітлера, а також поширювати теорії змов про згубний вплив євреїв на американську культуру. Однак інші джерела стверджують, що її рішення було підготовлене заздалегідь і не пов’язане з інцидентом у Grok.

Ілон Маск відреагував на новину коротким коментарем, подякувавши їй за внесок у розвиток компанії. Він також іще не давав жодних пояснень.

Наразі невідомо, хто замінить Яккаріно на посаді CEO, але її відхід збігається з ширшою трансформацією X, включно з нещодавнім поглиненням платформи компанією xAI у рамках угоди на основі акцій. Це може свідчити про нові стратегічні зміни в майбутньому X, яких хоче стати суперапом з фінансовими функціями.