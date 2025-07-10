Неожиданная отставка Линды Яккарино

Линда Яккарино, которая присоединилась к X в 2023 году после успешной карьеры в рекламном бизнесе NBCUniversal, объявила о своей отставке 9 июля 2025 года. В своем сообщении на платформе она поблагодарила Илона Маска за доверие и возможность работать над трансформацией X в так называемую "универсальную программу", которая сочетает различные функции в одном сервисе. Однако конкретных причин своего решения она не назвала, пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

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За время работы Яккарино X оставался лидером среди платформ для публичных дискуссий в США, несмотря на конкуренцию со стороны Threads от Meta. Под ее руководством компания ввела ряд нововведений, в частности новое приложение для телевизоров и партнерство с Visa для запуска платежной платформы в 2025 году. Также X заключил соглашения с NFL и NBA, а известные личности, такие как Хлои Кардашян, запустили эксклюзивные шоу на платформе.

Однако не обошлось без трудностей. Рекламный бизнес X, который составляет около 90% доходов компании, понес значительные потери после приобретения платформы Маском в 2022 году. По данным eMarketer, в 2025 году ожидается рост рекламных доходов, но они все еще будут вдвое меньше, чем в 2021 году. Напряженные отношения с рекламодателями усилились из-за публичных заявлений Маска, в частности его резкие слова в адрес тех, кто бойкотировал платформу.

Еще одним вызовом стала интеграция чат-бота Grok, разработанного компанией xAI, которая принадлежит Маску. Grok попал в центр скандала из-за антисемитских высказываний и оскорбительных комментариев, что вызвало возмущение общественности. Компания признала проблему и заявила о работе над исправлением модели.

Некоторые эксперты предполагают, что отставка Яккарино может быть связана с этими событиями. Они зашли так далеко, что Grok в какой-то момент даже начал хвалить и поддерживать Гитлера, а также распространять теории заговоров о пагубном влиянии евреев на американскую культуру. Однако другие источники утверждают, что ее решение было подготовлено заранее и не связано с инцидентом в Grok.

Илон Маск отреагировал на новость коротким комментарием, поблагодарив ее за вклад в развитие компании. Он также еще не давал никаких объяснений.

На данный момент неизвестно, кто заменит Яккарино на посту CEO, но ее уход совпадает с более широкой трансформацией X, включая недавнее поглощение платформы компанией xAI в рамках сделки на основе акций. Это может свидетельствовать о новых стратегических изменениях в будущем X, которых хочет стать суперапом с финансовыми функциями.