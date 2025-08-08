Компанія Ілона Маска xAI зробила новий інструмент Grok Imagine безкоштовним для всіх користувачів. Ця функція перетворює зображення на короткі відео, пропонуючи непогану якість та швидкість роботи. Ось усе, що потрібно знати.

Як працює Grok Imagine і що він уміє?

Grok Imagine — це інструмент на основі штучного інтелекту? призначений для генерації зображень та коротких відео. Його головна функція – перетворення статичних зображень на анімовані ролики тривалістю до 15 секунд з автоматично згенерованим звуковим супроводом. Процес створення відео відбувається у два етапи: спочатку користувач завантажує власне фото або створює картинку за текстовим описом, а потім анімує її одним натисканням кнопки, пише 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

Ключовою особливістю Grok Imagine є режим Spicy, який дозволяє створювати NSFW-контент, включно з частковою оголеністю та матеріалами відвертого характеру. Це ставить інструмент в опозицію до конкурентів, таких як Sora від OpenAI та Veo 3 від Google, які мають суворі обмеження щодо генерації подібного контенту.

Крім того, інші продукти дозволяють генерувати значно коротші відео – три, вісім чи десять секунд, залежно від сервісу, моделі та рівня підписки.

Водночас Grok Imagine має певні технічні обмеження: деякі надто відверті запити можуть призвести до розмиття зображення або його повної недоступності. Порнографію згенерувати неможливо.

Інструмент доступний у мобільних застосунках Grok для iOS та Android. Користувачі можуть обирати з кількох стилів генерації, серед яких фотореалізм, аніме та ілюстрація, а також використовувати голосові команди для введення запитів.