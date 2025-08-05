Що вміє Grok Imagine і які в нього обмеження?

Grok Imagine – це новий інструмент від компанії xAI, призначений для конкуренції з моделями від Google DeepMind, OpenAI та Runway, які займаються генеруванням зображень. Він доступний для передплатників SuperGrok і Premium+ у соцмережі X. Нейромережа здатна за текстовим або графічним запитом створювати 15-секундні відео з оригінальним звуком, а також швидко генерувати зображення, які потім можна анімувати, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Ключовою особливістю стала наявність "пікантного режиму" (spicy mode), що дозволяє створювати сексуально відвертий контент, зокрема часткову жіночу оголеність. Водночас модель має обмеження: аж занадто відверті запити призводять до появи розмитих зображень, які блокуються модерацією.

Також існують додаткові обмеження щодо створення зображень знаменитостей. Наприклад, спроба згенерувати вагітного Дональда Трампа користувачам не вдалася – нейромережа створювала лише зображення, де він тримає дитину або стоїть поруч із вагітною жінкою.

Ілон Маск поділився прикладом того, що може згенерувати Grok Imagine, не перейшовши межу:

Попри те, що інтерфейс називають інтуїтивно зрозумілим, а швидкість роботи вражаючою, якість згенерованих людей поки залишається недосконалою. Зображення часто потрапляють в ефект "зловісної долини", коли реалістичність висока, але не ідеальна, через що глядач починає відчувати дискомфорт і відторгнення. Шкіра згенерованих людей часто має восковий або мультяшний вигляд.

Однак, якщо говорити про сам генератор і його роботу, то перші користувачі й оглядачі вражені. Технологія створює зображення за лічені секунди з текстового запиту й швидко анімує їх одним натисканням кнопки. Ось ще один приклад:

Сам Ілон Маск заявив, що модель буде "покращуватися з кожним днем", але чи буде вона доступна для безплатних користувачів, не каже.