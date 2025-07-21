Baby Grok розробляється як спрощена версія ШІ з акцентом на віковідповідний контент, розповідає 24 Канал з посиланням на FoxBusiness.

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Очікується, що додаток матиме низку функцій, спрямованих на безпеку та користь для молодшої аудиторії. Серед них – відповіді, адаптовані до рівня розуміння дітей, повна фільтрація будь-яких чутливих тем і створення модерованого середовища для спілкування.

Також планується впровадження батьківського контролю, щоб дорослі могли бути впевненими у безпеці своїх малюків під час взаємодії з додатком.

Ілон Маск поділився новиною через платформу X, зазначивши, що Baby Grok стане частиною екосистеми xAI, зосередженої на підтримці сімей. Наразі точна дата випуску чи деталі функціоналу не розкриваються, але проєкт уже викликав інтерес серед батьків та експертів у сфері технологій.



Baby Grok зосередиться на доступності для дітей / Скриншот 24 Каналу

Нещодавно xAI випустила чергове оновлення Grok 4 і заявила, що він найрозумніший ШІ у світі, однак синтетичні тести вказують на іншого лідера серед ШІ.