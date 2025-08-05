Что умеет Grok Imagine и какие у него ограничения?

Grok Imagine – это новый инструмент от компании xAI, предназначен для конкуренции с моделями от Google DeepMind, OpenAI и Runway, которые занимаются генерированием изображений. Он доступен для подписчиков SuperGrok и Premium+ в соцсети X. Нейросеть способна по текстовому или графическому запросу создавать 15-секундные видео с оригинальным звуком, а также быстро генерировать изображения, которые потом можно анимировать, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Ключевой особенностью стало наличие "пикантного режима" (spicy mode), что позволяет создавать сексуально откровенный контент, в том числе частичную женскую обнаженность. В то же время модель имеет ограничения: слишком откровенные запросы приводят к появлению размытых изображений, которые блокируются модерацией.

Также существуют дополнительные ограничения по созданию изображений знаменитостей. Например, попытка сгенерировать беременного Дональда Трампа пользователям не удалась – нейросеть создавала только изображения, где он держит ребенка или стоит рядом с беременной женщиной.

Илон Маск поделился примером того, что может сгенерировать Grok Imagine, не перейдя границу:

Несмотря на то, что интерфейс называют интуитивно понятным, а скорость работы впечатляющей, качество сгенерированных людей пока остается несовершенным. Изображения часто попадают в эффект "зловещей долины", когда реалистичность высокая, но не идеальная, из-за чего зритель начинает испытывать дискомфорт и отторжение. Кожа сгенерированных людей часто имеет восковой или мультяшный вид.

Однако, если говорить о самом генераторе и его работе, то первые пользователи и обозреватели впечатлены. Технология создает изображения за считанные секунды из текстового запроса и быстро анимирует их одним нажатием кнопки. Вот еще один пример:

Сам Илон Маск заявил, что модель будет "улучшаться с каждым днем", но будет ли она доступна для бесплатных пользователей, не говорит.