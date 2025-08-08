Як працює Grok Imagine і що він уміє?

Grok Imagine — це інструмент на основі штучного інтелекту? призначений для генерації зображень та коротких відео. Його головна функція – перетворення статичних зображень на анімовані ролики тривалістю до 15 секунд з автоматично згенерованим звуковим супроводом. Процес створення відео відбувається у два етапи: спочатку користувач завантажує власне фото або створює картинку за текстовим описом, а потім анімує її одним натисканням кнопки, пише 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

Ключовою особливістю Grok Imagine є режим Spicy, який дозволяє створювати NSFW-контент, включно з частковою оголеністю та матеріалами відвертого характеру. Це ставить інструмент в опозицію до конкурентів, таких як Sora від OpenAI та Veo 3 від Google, які мають суворі обмеження щодо генерації подібного контенту.

Крім того, інші продукти дозволяють генерувати значно коротші відео – три, вісім чи десять секунд, залежно від сервісу, моделі та рівня підписки.

Водночас Grok Imagine має певні технічні обмеження: деякі надто відверті запити можуть призвести до розмиття зображення або його повної недоступності. Порнографію згенерувати неможливо.

Інструмент доступний у мобільних застосунках Grok для iOS та Android. Користувачі можуть обирати з кількох стилів генерації, серед яких фотореалізм, аніме та ілюстрація, а також використовувати голосові команди для введення запитів.