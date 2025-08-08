Как работает Grok Imagine и что он умеет?

Grok Imagine - это инструмент на основе искусственного интеллекта? предназначенный для генерации изображений и коротких видео. Его главная функция – преобразование статических изображений в анимированные ролики продолжительностью до 15 секунд с автоматически сгенерированным звуковым сопровождением. Процесс создания видео происходит в два этапа: сначала пользователь загружает собственное фото или создает картинку по текстовому описанию, а затем анимирует ее одним нажатием кнопки, пишет 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

Ключевой особенностью Grok Imagine является режим Spicy, который позволяет создавать NSFW-контент, включая частичную обнаженность и материалы откровенного характера. Это ставит инструмент в оппозицию к конкурентам, таких как Sora от OpenAI и Veo 3 от Google, которые имеют строгие ограничения по генерации подобного контента.

Кроме того, другие продукты позволяют генерировать значительно короче видео – три, восемь или десять секунд, в зависимости от сервиса, модели и уровня подписки.

В то же время Grok Imagine имеет определенные технические ограничения: некоторые слишком откровенные запросы могут привести к размытию изображения или его полной недоступности. Порнографию сгенерировать невозможно.

Инструмент доступен в мобильных приложениях Grok для iOS и Android. Пользователи могут выбирать из нескольких стилей генерации, среди которых фотореализм, аниме и иллюстрация, а также использовать голосовые команды для ввода запросов.