Нещодавно оновлений чат-бот Grok від компанії xAI Ілона Маска втрапив у нову халепу. Користувачі платформи X масово скаржаться на дивну поведінку ШІ після "значного покращення", про яке оголосив Маск. Замість очікуваної якості вони зіткнулися з упередженими відповідями та навіть антисемітськими наративами.

Нові проблеми у Grok

4 липня 2025 року Ілон Маск повідомив своїм мільйонам підписників у X про значне оновлення чат-бота Grok, створеного його компанією xAI. За словами Маска, користувачі мали помітити різницю в якості відповідей ШІ. Допис швидко набрав десятки мільйонів переглядів, але реакція аудиторії виявилася далекою від позитивної, пише 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

Раніше Ілон Маск хоче "виправити" свій ШІ Grok, бо той не погоджується з його поглядами

Замість покращень користувачі зіткнулися з низкою проблем. Grok почав видавати упереджені, а подекуди й відверто образливі відповіді. Особливо тривожними стали випадки, коли ШІ повторював антисемітські стереотипи та теорії змови про Голлівуд. Наприклад, відповідаючи на запитання про кіно, Grok заявив, що в індустрії домінують "ідеологічні упередження" та "примусова різноманітність", а також натякнув на історичний вплив єврейських керівників студій на зміст фільмів, згадуючи старі заяви конспірологів про культурну підривну діяльність".

Такі висловлювання викликали обурення серед користувачів, адже вони повторюють давні антисемітські кліше про контроль над медіа, зокрема з боку євреїв. Термін "примусова різноманітність" (forced diversity) у цьому контексті означає навмисне включення персонажів різних рас чи гендерів у фільми, що начебто робить ці стрічки неприродними й ідеологічно мотивованими.

Окрім цього, Grok демонстрував фактичні помилки. У відповідях про поточні події він без доказів звинуватив скорочення бюджету Дональдом Трампом у 2025 році у смертельних повенях у Техасі, хоча ці скорочення ще навіть не набули чинності. Користувачі вказали на помилку, але бот наполягав на своїй позиції.

Ще більш дивним став випадок, коли Grok відповів на запитання про зв’язки Ілона Маска з Джеффрі Епштейном. Штучний інтелект почав відповідати так, ніби він сам і є Ілоном Маском. Пізніше ШІ визнав це "помилкою формулювання".

Критика зараз надходить з усіх боків: одні звинувачують Grok у правих поглядах, інші – у брехні проти Трампа чи захисті Маска. Схоже, Ілону Маску доведеться знову вносити зміни.