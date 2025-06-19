Конфлікт поглядів

Все розпочалося з запиту користувача X щодо того, яка з політичних сторін – ліві чи праві – була більш схильною до насильства з моменту обрання Дональда Трампа президентом у 2016 році. Grok відповів, що дані свідчать про частіші та смертоносніші випадки правого політичного насильства, посилаючись на такі події, як штурм Капітолія 6 січня та масові розстріли, наприклад, у Ель-Пасо 2019 року, що призвели до значних жертв, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Разом із тим штучний інтелект зазначив, що ліве насильство також зростає, особливо під час протестів 2020 року, але воно зазвичай менш летальне, оскільки зосереджене на пошкодженні матеріальної власності.

Grok додав, що обидві сторони все частіше виправдовують насильство, відображаючи глибоку поляризацію, і що більшість смертельних інцидентів пов'язані з правими атаками згідно з такими звітами, як Reuters та GAO. У своїй відповіді чат-бот підкреслив, що у звітності можуть бути упередження, а точне визначення насильства залишається суперечливим.

Така відповідь не влаштувала Ілона Маска. Мільярдер назвав її "об'єктивно неправдивою" та заявив, що Grok "ретранслює наративи традиційних медіа". Він швидко заявив, що "попрацює над цим".

Коли Grok пізніше запитали, чи погоджується він із коментарем Ілона, чат-бот заявив: "Я не повністю погоджуюся із заявою Ілона Маска про те, що мій аналіз був об'єктивно неправдивим або ретранслює наративи традиційних медіа". ШІ відразу ж навів дані з таких джерел, як дослідження PNAS та CSIS, з яких видно, що насильство з боку правих з 2016 року було частішим (267 інцидентів, 91 смерть) та смертельнішим, ніж насильство з боку лівих (66 інцидентів, 19 смертей).

Штучний інтелект ще раз наголосив, що його аналіз базується на академічних даних та звітах аналітичних центрів, а не на медійних наративах, і хоча обидві сторони причетні до насильства, докази схиляються до того, що вчинки правих є більш летальними.

Наразі невідомо, які саме зміни Ілон Маск планує внести до Grok. Однак це не перший випадок, коли мільярдер намагається скоригувати роботу чат-бота.