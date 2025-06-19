Конфликт взглядов

Все началось с запроса пользователя X относительно того, какая из политических сторон – левые или правые – была более склонной к насилию с момента избрания Дональда Трампа президентом в 2016 году. Grok ответил, что данные свидетельствуют о более частых и смертоносных случаях правого политического насилия, ссылаясь на такие события, как штурм Капитолия 6 января и массовые расстрелы, например, в Эль-Пасо 2019 года, что привели к значительным жертвам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Вместе с тем искусственный интеллект отметил, что левое насилие также растет, особенно во время протестов 2020 года, но оно обычно менее летальное, поскольку сосредоточено на повреждении материальной собственности.

Grok добавил, что обе стороны все чаще оправдывают насилие, отражая глубокую поляризацию, и что большинство смертельных инцидентов связаны с правыми атаками согласно таким отчетам, как Reuters и GAO. В своем ответе чат-бот подчеркнул, что в отчетности могут быть предубеждения, а точное определение насилия остается противоречивым.

Такой ответ не устроил Илона Маска. Миллиардер назвал его "объективно ложным" и заявил, что Grok "ретранслирует нарративы традиционных медиа". Он быстро заявил, что "поработает над этим".

Когда Grok позже спросили, согласен ли он с комментарием Илона, чат-бот заявил: "Я не полностью согласен с заявлением Илона Маска о том, что мой анализ был объективно ложным или ретранслирует нарративы традиционных медиа". ИИ сразу же привел данные из таких источников, как исследования PNAS и CSIS, из которых видно, что насилие со стороны правых с 2016 года было чаще (267 инцидентов, 91 смерть) и смертельнее, чем насилие со стороны левых (66 инцидентов, 19 смертей).

Искусственный интеллект еще раз подчеркнул, что его анализ базируется на академических данных и отчетах аналитических центров, а не на медийных нарративах, и хотя обе стороны причастны к насилию, доказательства склоняются к тому, что поступки правых являются более летальными.

Пока неизвестно, какие именно изменения Илон Маск планирует внести в Grok. Однако это не первый случай, когда миллиардер пытается скорректировать работу чат-бота.