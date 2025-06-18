Ватикан и искусственный интеллект

Папа Лев XIV, обращаясь ранее к коллегии кардиналов, объяснил, что выбрал свое папское имя, вдохновившись деятельностью Льва XIII, который отстаивал права фабричных рабочих в так называемую Позолоченную эпоху – период с конца 1870-х до конца 1890-х годов, который был временем быстрых экономических изменений и крайнего неравенства, когда промышленные бароны осуществляли безжалостную эксплуатацию. Лев XIII, известный как "Папа Рабочих", систематически противостоял социальным последствиям индустриальной революции. Его энциклика 1891 года "Rerum Novarum" заложила основы современного католического социального учения, поддержав требования к трудовым союзам, достойной заработной платы и безопасных условий труда, одновременно подтверждая право на частную собственность, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Понтифик проводит параллели между той эпохой и нынешней промышленной революцией в сфере искусственного интеллекта, которая также бросает вызов человеческому достоинству, справедливости и труда. Он, будучи более технически осведомленным, чем его предшественник Франциск, так же скептически относится к нерегулируемому ИИ и продолжает его дело. Кардинал Джузеппе Версальди, который давно знает Льва XIV, отметил, что новый Папа стремится к немедленному решению этой проблемы научным и политическим миром, чтобы научный прогресс не наносил вреда тем, кто подчиняется его власти.

В течение последнего десятилетия влиятельные руководители компаний Кремниевой долины, включая Google, Microsoft, Cisco, Meta, IBM, Anthropic, Cohere и Palantir, посещали Ватикан, чтобы сформировать его взгляды на новые технологии и, соответственно, повлиять на правительства и политиков. Они надеялись поделиться преимуществами новых технологий, заручиться моральным авторитетом церкви и направить ее влияние. Однако, несмотря на дружественный диалог, взгляды обеих сторон лишь частично совпадают. Ватикан настаивает на заключении юридически обязывающего международного договора по ИИ, чего большинство технических директоров стремятся избежать, отдавая предпочтение добровольным этическим установкам.

Папа Франциск, который сначала почти не умел пользоваться компьютером, со временем выражал все большую обеспокоенность относительно потенциальных опасностей ИИ для человечества. Он пытался быть ведущим мировым голосом в этой сфере:

В 2020 году были опубликованы "Римские призывы к этике искусственного интеллекта", разработанные при участии архиепископа Винченцо Пальи и президента Microsoft Брэда Смита. Эта инициатива обязывает разработчиков ИИ не нарушать конфиденциальность или права человека, не усиливать дискриминацию и действовать ответственно. Хотя IBM и Cisco являются подписантами, Google и OpenAI пока не присоединились.

А уже в 2023 году вышло пособие "Этика в эпоху прорывных технологий: Оперативная дорожная карта", призвано объединить технологическую индустрию под общими правилами и ценностями искусственного интеллекта, машинного обучения, шифрования, отслеживания и тому подобное.

В 2023 году Папа Франциск также предостерег от "технологической диктатуры" и призвал правительства разработать международный договор для регулирования ИИ.

На саммите G-7 в 2024 году он назвал ИИ "захватывающим и ужасным", заметив, что человечество столкнется с бесперспективным будущим, если "выбор машин" заменит решение людей относительно их жизни.

В январе этого года Ватикан в документе по ИИ предупредил, что небольшое количество компаний может получить богатство и власть за счет многих, а дети рискуют вырасти в дегуманизированном мире с чат-ботами как их проводниками.

Угрозы ИИ также были важной темой обсуждения среди кардиналов во время избрания нового понтифика.

Современные вызовы и будущие шаги

На этой неделе Ватикан проводит двухдневную международную конференцию по вопросам ИИ, этики и корпоративного управления в Апостольском дворце. Ожидается, что Папа Лев XIV передаст участникам конференции письменное послание. Президент Microsoft Брэд Смит должен встретиться с ватиканскими чиновниками в этом месяце, а Google ведет переговоры о возможной встрече с новым понтификом. Кардинал Версальди подчеркивает, что эти инструменты не следует демонизировать, но они нуждаются в регулировании. Он добавил, что сами разработчики технологии не могут быть ее регуляторами – необходима высшая власть для контроля.